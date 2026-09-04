Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 95% trẻ em được đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trước 30/9

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký Công văn số 8721/UBND-SYT yêu cầu đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là bảo đảm trên 95% trẻ em trên địa bàn được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 30/9/2026.

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND TP yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương thành lập, kiện toàn Tổ dữ liệu cấp xã. Tổ do lãnh đạo UBND cấp xã làm Tổ trưởng, có sự tham gia của cán bộ tư pháp - hộ tịch, công an cấp xã và công chức làm công tác trẻ em. Các thành viên có trách nhiệm cung cấp, đối soát và cập nhật dữ liệu để mọi trẻ em đều được quản lý đầy đủ trên hệ thống, bao gồm số định danh cá nhân và các thông tin theo quy định.

Chính quyền cơ sở chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực và cộng tác viên dân số - trẻ em rà soát thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có nguy cơ và trẻ được trợ giúp theo phiếu thu thập thông tin. Việc triển khai phải gắn với kế hoạch tiến độ đến từng thôn, tổ dân phố; ưu tiên địa bàn có tỷ lệ hồ sơ thấp hoặc biến động dân cư lớn.

Định kỳ trước 10h sáng thứ Ba hằng tuần (bắt đầu từ 25/8/2026), các đơn vị báo cáo kết quả trên cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế.

Sở Y tế được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai chiến dịch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Tổ dữ liệu cấp xã. Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã cử cán bộ tham gia và xác minh thực tế tại địa bàn. Sở Tư pháp chỉ đạo công chức hộ tịch cung cấp, xác minh thông tin khai sinh, khai tử và các biến động hộ tịch để chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống.

Việc đẩy mạnh chiến dịch nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được quản lý đầy đủ, chính xác trên cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên địa bàn thành phố.