Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ngày 10/8, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1980) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Người tiền nhiệm của ông Liêm là ông Vũ Minh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - từng là Giám đốc Trung tâm CNTT kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: VOV.

Tháng 8/2020, ông Nguyễn Thanh Liêm được UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ngày 4/11/2021, ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2025, khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Thanh Liêm được Thành ủy Hà Nội chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh cho tới nay.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội từ tháng 1/2026 trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí thành phố, gồm Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.