Đà Nẵng thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận

Theo Quyết định số 1117-QĐ/TU, Đảng bộ HĐND thành phố Đà Nẵng được thành lập với 6 tổ chức đảng trực thuộc và 75 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 người (trước mắt chỉ định 13 người), Ban Thường vụ gồm 5 người. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Phó Bí thư Thường trực.

Theo Quyết định số 1118-QĐ/TU, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố được thành lập với 24 tổ chức đảng trực thuộc và 435 đảng viên. Ban Chấp hành gồm 27 người (trước mắt chỉ định 25 người), Ban Thường vụ gồm 9 người. Ông Nguyễn Đình Vĩnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng làm Phó Bí thư Thường trực.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung được phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh việc thí điểm thành lập hai đảng bộ đặt ra yêu cầu và trách nhiệm mới. Thí điểm không có nghĩa là làm cầm chừng mà phải thực hiện nghiêm túc, bài bản, quyết liệt; vừa tuân thủ quy định của Trung ương vừa chủ động từ thực tiễn.

Bí thư Thành ủy yêu cầu hai Đảng ủy mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm và phương thức lãnh đạo phù hợp, bảo đảm hoạt động liên tục, không để khoảng trống hay gián đoạn.

Thay mặt các đơn vị được giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định sẽ triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, bảo đảm Đảng bộ vận hành ổn định, thống nhất và hiệu quả ngay từ đầu.