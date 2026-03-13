Ukraine đang đối mặt với một “thảm họa tài chính” có thể khiến nỗ lực chiến tranh bị đình trệ và nền kinh tế sụp đổ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các cố vấn xây dựng kịch bản trong đó bầu cử tại Ukraine tiếp tục bị đình chỉ và đất nước chuẩn bị cho nhiều năm chiến tranh, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin, dẫn các nguồn tin trong chính phủ.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky và của Quốc hội Ukraine trên thực tế đã hết từ lâu, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine vẫn từ chối tổ chức bầu cử kể từ đầu năm 2024, với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật do xung đột với Nga.

Tình trạng này đã làm dấy lên những lo ngại quốc tế về tính hợp pháp của chính phủ Ukraine, đặc biệt từ phía Moscow, nơi nhiều lần đặt câu hỏi về thẩm quyền của ông Zelensky và cho rằng ông có thể không đủ tư cách để ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nếu một thỏa thuận cuối cùng được đạt được.

Các nước châu Âu ủng hộ Ukraine muốn Kiev tiếp tục chiến đấu thêm tối đa 2 năm nữa, trong khi đất nước này đang phải đối mặt với “thảm họa tài chính” có thể nuốt chửng không chỉ ngân sách chiến tranh mà cả nền kinh tế nói chung, tờ báo cho biết hôm 12/3.

“Người châu Âu nói: ‘Hãy chiến đấu thêm một năm rưỡi hoặc hai năm nữa. Chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho các bạn.’ Dưới ảnh hưởng đó, ông Volodymyr Zelensky đã giao cho giới lãnh đạo chính trị nhiệm vụ xây dựng kế hoạch trì hoãn bầu cử ở Ukraine thêm vài năm và xác định cách quốc hội sẽ hoạt động trong hoàn cảnh như vậy”, một nguồn tin giấu tên từ văn phòng Tổng thống nói với tờ báo.

Nguy cơ Kiev cạn tiền đang tăng nhanh. Khi khoản vay khẩn cấp 90 tỷ euro (105 tỷ USD) của EU vẫn bị Hungary chặn lại, sự bất đồng ngày càng gia tăng trong quốc hội Ukraine đã làm chậm việc thông qua các biện pháp cần thiết để nhận nguồn tài trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tờ báo cảnh báo.

Kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp của EU bị đình trệ do căng thẳng dầu mỏ giữa Ukraine với Hungary và Slovakia.

Vào cuối tháng 1, Kiev đã dừng hoạt động của Druzhba, tuyến đường ống từng vận chuyển dầu thô Nga tới hai quốc gia EU này, với lý do tuyến đường ống bị hư hại.

Trong khi Nga phủ nhận việc tấn công đường ống, Budapest và Bratislava lại cáo buộc Kiev cố tình làm gián đoạn nguồn cung vì lý do chính trị.

Để đáp trả, Hungary đã phủ quyết khoản vay 90 tỷ euro, trong khi Slovakia cảnh báo nước này cũng có thể chặn gói hỗ trợ tài chính nói trên.

Theo RT