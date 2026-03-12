5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm những ai?

5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều nhận được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Sáng 12/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 5 người tự ứng cử. Trong đó, ở TP.HCM có 2 người tự ứng cử, là ông Nguyễn Văn Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Ở Vĩnh Long, có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN.

TP Cần Thơ cũng có 1 ứng tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Người tự ứng cử thứ 5 ở An Giang, là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo ở đặc khu Phú Quốc.

Toàn cảnh buổi họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Q.H.

Bà Nga cho biết những ứng viên tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác. Cả 5 nhân sự tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần này đều nhận được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Các hồ sơ của nhân sự tự ứng cử đã được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Bà Nga nhấn mạnh 5 ứng cử viên tự ứng cử được tạo mọi điều kiện thuận lợi như mọi ứng cử viên khác khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định. Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá, lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong thời gian tới. Nếu như 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương mà 5 nhân sự tự ứng cử, đến nay, các ứng cử viên đều hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, Trung ương giới thiệu 217 người, địa phương giới thiệu 647 người. Tỷ lệ người ứng cử trên một đại biểu được bầu là 1,73, bảo đảm số dư theo quy định và chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Trong danh sách ứng cử có 392 người là phụ nữ; 187 người dưới 40 tuổi; 188 người là người dân tộc thiểu số; 64 người ngoài Đảng, chiếm 7,41%; 236 người tái cử, chiếm 27,31%. Số người tự ứng cử là 5.

Ngày 3/2, danh sách cử tri đã được các địa phương niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Cả nước có hơn 78,9 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu vào ngày 15/3 để chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.