Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo

Sáng 12/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp ngày 15/3 đã cơ bản hoàn tất.

Theo bà Yên, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cử tri và Nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Trả lời câu hỏi của báo chí về công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh quá trình lựa chọn và sàng lọc người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND vẫn được thực hiện theo quy định của Hiến pháp cũng như Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Công tác nhân sự phục vụ 3 Hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn; chất lượng nguồn nhân sự được nâng lên, số dư bảo đảm hợp lý, đúng quy định. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng hạn, bảo đảm tính kế thừa, ổn định.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, danh sách cử tri được chỉ đạo sớm. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bài bản, có trọng tâm, sáng tạo...

"Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, danh sách được công bố gồm 864 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu, đã đảm bảo số dư theo quy định", bà Yên nói.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều kết hợp hài hòa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu.

Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội.

Đặc biệt, một điểm đáng lưu ý khác được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh khóa trước, số ĐBQH chuyên trách của Quốc hội là 133, nhiệm kỳ này là 145 và mở rộng sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và doanh nhân tiêu biểu, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các bước trong quy trình hiệp thương, lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn của người ứng cử tiếp tục được thực hiện rất chặt chẽ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đại biểu dân cử và xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo, theo bà Yên, lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, trong đó có 27 đơn trùng lặp. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn thư này đã được phân loại và chuyển tới Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở địa phương, các ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 96 đơn thư chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các vụ việc cơ bản đã được giải quyết kịp thời.