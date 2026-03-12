Giới siêu giàu chi hàng trăm nghìn USD thuê chuyên cơ tháo chạy khỏi Trung Đông

Xung đột Mỹ–Israel–Iran khiến hàng không Trung Đông hỗn loạn, giới siêu giàu chi tới 145.000 USD thuê chuyên cơ rời khu vực khi hàng chục nghìn người mắc kẹt.

Nhu cầu thuê máy bay riêng rời khỏi Trung Đông đã tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ, khi những người đủ khả năng tài chính sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để rời khỏi khu vực.

Cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2 đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất đối với hoạt động hàng không trong khu vực vùng Vịnh kể từ đại dịch COVID-19. Các chuyến bay thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc đóng cửa không phận và các cuộc tấn công bằng tên lửa cùng máy bay không người lái đang diễn ra.

Ông John Matthews, chủ tịch kiêm nhà sáng lập hãng máy bay phản lực tư nhân AirX, cho biết nhu cầu thuê chuyên cơ đã tăng mạnh trong những ngày gần đây.

“Trong vài ngày qua, nhu cầu thuê máy bay riêng đã tăng đáng kể khi lịch bay của các hãng hàng không thương mại ở một số khu vực trở nên hạn chế hoặc không đáng tin cậy”, ông Matthews cho hay.

Hàng chục nghìn hành khách đã bị mắc kẹt trong khu vực. Dù một số hãng hàng không đang dần khôi phục một số tuyến bay hạn chế, những người cực kỳ giàu có đã tìm ra cách vượt qua tình trạng hỗn loạn này: thuê máy bay riêng.

Theo ông Matthews, các khách hàng chủ yếu bao gồm những gia đình siêu giàu, các tập đoàn đa quốc gia đang di dời lãnh đạo cấp cao, cũng như các nhóm lớn như đội thể thao hoặc đoàn biểu diễn cần di chuyển cùng nhau.

Ông Bernardus Vorster, giám đốc điều hành công ty thuê chuyên cơ SHY Aviation, cho biết trong điều kiện bình thường mỗi ngày chỉ có khoảng 10–15 chuyến bay riêng xuất phát từ Muscat, Dubai và Riyadh.

Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên tới 98 chuyến vào ngày thứ Tư tuần trước.

Ông Vorster cho biết nhu cầu tăng mạnh, số lượng máy bay hạn chế và chi phí bảo hiểm cao hơn đều khiến giá thuê tăng đột biến. Ngoài ra, trong phần lớn trường hợp máy bay phải quay trở lại khu vực mà không có hành khách, khiến khách hàng phải trả tiền cho cả chuyến đi và chuyến quay về.

Một chuyến bay chở 12 hành khách cùng một chú chó từ Muscat đến Istanbul, hành trình kéo dài 5 giờ, đã có giá tới 145.000 USD.

Trước khi xung đột nổ ra, cùng chuyến bay này chỉ có giá khoảng 60.000 USD — tương đương mức tăng 142%.

Theo ông Vorster, trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Muscat và Riyadh là các sân bay khởi hành phổ biến vì không phận và hành lang bay ở đây ổn định hơn.

Tuy nhiên, Dubai sau đó trở thành điểm xuất phát được ưa chuộng hơn do có nhiều cư dân đang tìm cách rời khỏi khu vực.

Điểm đến phổ biến nhất là Istanbul vì nằm gần Trung Đông, ngoài ra còn có Athens và Mumbai.

Một chiếc máy bay phản lực tư nhân được nhìn thấy ở Doha, Qatar vào ngày 3/12/2024. Ảnh: Getty.

Dù nhu cầu tăng mạnh, các chuyến bay thuê riêng vẫn không thể giải quyết đáng kể tình trạng gián đoạn hàng không trong khu vực.

Theo ông Matthews, nguyên nhân là chi phí quá cao và số lượng máy bay hạn chế.

“Chuyên cơ không thể thay thế quy mô của mạng lưới hàng không thương mại, nhưng có thể cung cấp khả năng di chuyển có kiểm soát cho các tổ chức và nhóm cần di chuyển nhanh khi các chuyến bay theo lịch bị gián đoạn”, ông nói.

Ông cho biết công ty AirX tuần trước đã thực hiện một hợp đồng thuê máy bay trị giá khoảng 1 triệu euro (1,16 triệu USD) cho một chiếc máy bay có 100 ghế nằm phẳng.

Ông Vorster cũng thừa nhận tác động của các chuyến bay thuê riêng đối với cuộc khủng hoảng lớn hơn là rất hạn chế.

“Một máy bay phản lực tư nhân trung bình chở khoảng 12 người. Trong khi số máy bay sẵn có trong khu vực chỉ khoảng 40–50 chiếc, nên tổng số người có thể di chuyển vẫn rất thấp”, ông nói.

Theo ông, trong tuần qua công ty của ông chỉ giúp khoảng 120 người rời Trung Đông.

Hiện có hàng chục nghìn người đang tìm cách rời khỏi Trung Đông. Nhiều chính phủ trên thế giới đang tổ chức các chuyến bay hồi hương sau khi các chuyến bay thương mại bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột.

Hôm đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã hỗ trợ hơn hai chục chuyến bay thuê bao và sơ tán hàng nghìn công dân Mỹ khỏi khu vực.

Một quan chức cấp cao của bộ này cũng cho biết khả năng đặt vé máy bay thương mại trong khu vực đang dần được cải thiện.

