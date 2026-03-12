close Đăng nhập

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng

Anh Lê

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã báo cáo kết quả triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quân ủy Trung ương trong các lĩnh vực này.

Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương làm việc với Bộ Quốc phòng tại trụ sở Viettel Hòa Lạc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi; tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; góp phần đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

#Bộ Quốc phòng #Công nghiệp quốc phòng #Phạm Minh Chính

