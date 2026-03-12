Hố xuyên bí ẩn tại cơ sở hạt nhân Taleghan-2: Mỹ dùng “siêu bom phá boongke” 30.000 pound?

Cơ sở Taleghan-2 của Iran, từ lâu được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đã bị tấn công trong các hoạt động quân sự mới nhất.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy địa điểm này xuất hiện các dấu vết bị đánh trúng, làm dấy lên suy đoán rằng những loại bom xuyên boongke cực mạnh đã được sử dụng.

Các bức ảnh do công ty phân tích vệ tinh Vantor công bố cho thấy 3 điểm va chạm lớn và chính xác xuất hiện ở cơ sở này. Theo các nhà phân tích, những dấu vết này có thể do bom xuyên boongke nặng 30.000 pound (13.608 kg) GBU-57/B MOP của Mỹ gây ra.

Loại bom này từng được lực lượng Mỹ sử dụng trong các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái trong chiến dịch “Midnight Hammer”.

Các bức ảnh do Vantor chụp ngày 11/3 cho thấy rõ thiệt hại tại cơ sở. Trong những tháng trước khi xung đột hiện nay bùng phát, cơ sở này đã được gia cố bằng một lớp bê tông dày và sau đó phủ đất lên phía trên. Theo các chuyên gia, những biện pháp gia cố này có thể đã khiến bên tấn công phải sử dụng loại vũ khí có khả năng xuyên sâu để đảm bảo phá hủy mục tiêu.

Chuẩn bị trước cuộc tấn công

Taleghan-2 đã được gia cố đáng kể trong những tháng trước khi bị tấn công.

Các hình ảnh vệ tinh do Vantor chia sẻ cho thấy tình trạng của khu vực vào ngày 6/3 và trước đó là ngày 14/11/2025. Một số khu vực khác gần đó tại tổ hợp quân sự Parchin đã bị tấn công vào ngày 6/3, nhưng khi đó Taleghan-2 vẫn chưa bị đánh trúng.

Đến giữa tháng 1, cơ sở này đã được bọc hoàn toàn bằng bê tông. Trong những tuần ngay trước khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2, các lớp đất tiếp tục được phủ thêm lên phía trên.

Iran cũng gia cố nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng khác, nhưng không nơi nào được củng cố mạnh như Taleghan-2.

Các nhà phân tích cho biết hoạt động gia cố tương tự cũng từng diễn ra trước các cuộc tấn công trong chiến dịch Operation Midnight Hammer năm ngoái, cho thấy một mô hình chuẩn bị phòng thủ cho các cơ sở chiến lược khi dự đoán khả năng bị không kích.

Suy đoán về loại vũ khí được sử dụng

Hiện chưa có xác nhận chính thức về loại bom được sử dụng. Tuy nhiên, các điểm va chạm tại Taleghan-2 trông rất giống với thiệt hại từng được ghi nhận tại các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz trong các chiến dịch trước đây.

Trong chiến dịch “Midnight Hammer”, các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã thả 12 quả bom GBU-57/B xuống Fordow và 2 quả xuống Natanz. Mỗi chiếc B-2 có thể mang 2 quả bom loại này trong một nhiệm vụ, và các máy bay này đã tham gia tấn công Iran kể từ khi cuộc xung đột hiện nay bắt đầu.

Taleghan-2 dường như là một cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, tương tự Fordow và Natanz. Việc gia cố gần đây có thể đã khiến bên tấn công phải sử dụng các loại bom xuyên boongke cực nặng.

Trong các cuộc tấn công năm ngoái, bom đã được thả xuống các lỗ thông gió để xuyên sâu vào các buồng ngầm.

Hình ảnh vệ tinh ngày 11/3 cho thấy 3 lỗ xuyên lớn trên mái cơ sở, đi thẳng vào khu vực được nghi ngờ là nơi chứa các phòng thử nghiệm thuốc nổ công suất cao.

Theo trang quân sự The War Zone, Taleghan-2 không có các lỗ thông gió lộ thiên. Vì vậy, việc sử dụng bom nặng 30.000 pound có thể là cách đảm bảo mức độ phá hủy tối đa.

Các nhà phân tích cũng cho rằng các loại bom xuyên boongke nhỏ hơn có thể đã được thả nhiều lần liên tiếp để đạt hiệu quả tương tự, giống cách Mỹ từng thực hiện trong các chiến dịch trước với bom lớp 2.000 pound.

Tầm quan trọng chiến lược của mục tiêu

Cuộc tấn công phù hợp với mục tiêu mà quân đội Mỹ tuyên bố: vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của Iran.

Taleghan-2 từ lâu bị phương Tây cáo buộc liên quan đến các hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân tại tổ hợp Parchin, dù Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này.

Địa điểm này được cho là nơi sản xuất các loại thuốc nổ thông thường chuyên dụng có thể dùng trong thiết kế vũ khí hạt nhân.

Israel từng tấn công Taleghan-2 vào năm 2024 và nhắm vào Parchin trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái. Sau mỗi lần bị tấn công, Iran đều tiến hành khôi phục các cơ sở quan trọng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu đòn tấn công mới nhất có phá hủy hoàn toàn cơ sở này hay không. Các nhà phân tích sẽ tiếp tục theo dõi ảnh vệ tinh để phát hiện dấu hiệu Iran có tái thiết khu vực này hay không.

Theo IE