Mỹ bất ngờ cho phép các nước mua dầu Nga bị mắc cạn trên biển trong 30 ngày

Mỹ bất ngờ cấp giấy phép 30 ngày cho các nước mua dầu Nga mắc kẹt trên biển nhằm ổn định thị trường năng lượng khi chiến tranh Iran làm tê liệt eo biển Hormuz và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Mỹ đã cấp giấy phép kéo dài 30 ngày cho các quốc gia mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển, trong động thái mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì cuộc chiến với Iran.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ Dầu chiến lược nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt sau chiến tranh Iran.

Đợt xả kho này là một phần trong cam kết rộng hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), với 32 quốc gia thành viên đồng ý tung ra tổng cộng 400 triệu thùng dầu. Cơ quan này cho biết hôm 12/3 rằng cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Ông Scott Bessent, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X chỉ vài giờ sau khi giá dầu chuẩn vượt mốc 100 USD/thùng, cho biết biện pháp này được thiết kế “rất hạn chế” và chỉ mang tính “ngắn hạn”, đồng thời sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga.

“Sự gia tăng tạm thời của giá dầu là một sự gián đoạn ngắn hạn và tạm thời, nhưng về lâu dài sẽ mang lại lợi ích lớn cho quốc gia và nền kinh tế của chúng ta”, ông Bessent nói trong tuyên bố, lặp lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump.

Giấy phép ban hành hôm thứ Năm cho phép giao và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga được bốc lên tàu tính đến ngày 12/3, và sẽ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington, theo nội dung giấy phép đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp một lệnh miễn trừ 30 ngày vào ngày 5/3 riêng cho Ấn Độ, cho phép New Delhi mua lượng dầu Nga bị mắc kẹt trên biển.

Trong các biện pháp khác nhằm kiểm soát giá năng lượng, ông Trump đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại Vịnh Ba Tư, đồng thời cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền trong khu vực.

Trong một nỗ lực khác nhằm kiềm chế giá cả, chính quyền Trump cũng đang cân nhắc tạm thời miễn trừ quy định vận tải biển được gọi là Đạo luật Jones, theo Nhà Trắng. Việc miễn trừ quy định này sẽ cho phép tàu nước ngoài vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng của Mỹ, có thể giúp giảm chi phí và tăng tốc độ giao hàng.

“Tổng thống đang thực hiện mọi hành động có thể để hạ giá… đưa lượng dầu không bị trừng phạt đang nằm trên biển vào thị trường, tiếp tục thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước khoan và mở rộng sản lượng nhanh nhất có thể, cung cấp nới lỏng quy định, và các bạn sẽ còn thấy nhiều biện pháp hơn nữa trong những ngày tới”, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói trong chương trình “Primetime” của Fox News hôm thứ Năm.

Theo Fox News, tính đến thứ Năm có khoảng 124 triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Nga đang ở trên biển tại 30 địa điểm khác nhau trên toàn cầu. Giấy phép của Mỹ có thể cung cấp khoảng 5–6 ngày nguồn cung nếu tính đến lượng dầu bị mất hàng ngày do gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Ông Trump trước đó cũng nói rằng Mỹ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể từ việc giá dầu tăng cao do chiến tranh, điều khiến một số nhà lập pháp chỉ trích ông vì cho rằng ông chỉ quan tâm đến lợi ích của người giàu.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng phản ứng sau đó từ Tehran, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gần như làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn các dòng chảy dầu khí quan trọng của Trung Đông và đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ chặn các chuyến hàng dầu từ vùng Vịnh nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không chấm dứt.

