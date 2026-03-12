Tân lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố “khóa chặt Hormuz”, thề tiếp tục chiến tranh và trả thù

Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố tiếp tục chiến đấu và duy trì phong tỏa eo biển Hormuz trong bài phát biểu đầu tiên.

Iran sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, lãnh tụ tối cao mới của nước này là ông Mojtaba Khamenei tuyên bố hôm 12/3 trong một thông điệp được đọc trên truyền hình nhà nước. Đây là những phát biểu đầu tiên được cho là của ông kể từ khi kế nhiệm người cha bị sát hại của mình.

Trong bài phát biểu đầu tiên, ông Khamenei nói rằng các nước láng giềng của Iran cần đóng cửa toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ, đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu này.

“Tôi đảm bảo với mọi người rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua việc trả thù cho máu của những người tử vì đạo của các bạn”, ông nói với người dân Iran.

“Nhu cầu của người dân là tiếp tục phòng thủ hiệu quả và khiến kẻ thù phải hối hận! Đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz phải tiếp tục được sử dụng”, ông nói về tuyến hàng hải nơi khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu thường đi qua ngoài khơi Iran.

Truyền hình nhà nước không giải thích lý do vì sao những phát biểu đầu tiên của ông Khamenei lại được người dẫn chương trình đọc thay vì chính ông xuất hiện trong một bài phát biểu video. Cho đến nay, vẫn chưa có hình ảnh nào của ông được công bố kể từ sau cuộc tấn công khiến cha ông, ông Ali Khamenei, thiệt mạng.

Các quan chức Iran cho biết ông Khamenei con chỉ bị thương nhẹ. Trong thông điệp của mình, ông cũng nói rằng vợ, em gái và nhiều thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Lãnh tụ tối cao của Iran hiện đã có tài khoản trên X

Ông Mojtaba Khamenei trong cùng ngày đã mở một tài khoản trên mạng xã hội X. Bài đăng đầu tiên của ông được đăng tải cách đây vài giờ.

Tài khoản này chỉ theo dõi (follow) sau một tài khoản khác – đó là tài khoản của người cha quá cố của ông.

Tên tài khoản X của ông là @Rahbarenghelab_, trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Lãnh đạo của cuộc cách mạng”.

Tài khoản X của ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: X.

Tàu chở dầu bốc cháy ở cảng Iraq

Ngay sau bài phát biểu của ông Khamenei, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ duy trì việc đóng eo Hormuz theo chỉ thị của lãnh tụ tối cao.

Hai tàu chở dầu đã bốc cháy tại một cảng ở Iraq hôm thứ Năm sau khi bị các xuồng chứa chất nổ nghi do Iran điều khiển tấn công. Đây được xem là sự leo thang mới trong chuỗi cuộc tấn công đang làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Các cuộc tấn công này được xem là động thái thách thức rõ ràng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mới tuyên bố trong hôm 11/3 rằng Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc chiến.

Những hình ảnh được quay từ bờ cảng Basra cho thấy các con tàu bị bao trùm bởi những quả cầu lửa màu cam khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Chỉ vài giờ trước đó, 3 con tàu khác cũng đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư. IRGC nhận trách nhiệm ít nhất một vụ tấn công, nhằm vào một tàu hàng rời của Thái Lan bị phóng hỏa vì bị cho là không tuân theo mệnh lệnh của họ.

Một tàu container khác cũng báo cáo bị trúng một vật thể chưa xác định gần UAE hôm thứ Năm.

Nguồn cung năng lượng toàn cầu gián đoạn

Cuộc chiến bắt đầu bằng chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2 cho đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gọi là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất trong lịch sử.

Bất chấp tuyên bố của Mỹ và Israel rằng phần lớn kho vũ khí tầm xa của Iran đã bị phá hủy, các báo cáo hôm thứ Năm cho thấy nhiều máy bay không người lái vẫn bay vào Kuwait, Iraq, UAE, Bahrain và Oman.

Lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon cũng đã phóng loạt rocket lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào Israel, khiến Israel đáp trả bằng các cuộc không kích mới vào Beirut.

Giá dầu đã tăng vọt trở lại vượt mức 100 USD/thùng, sau khi giảm trước đó trong tuần khi ông Trump nói rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Iran tuyên bố sẽ không cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz — tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới — cho đến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt.

Theo Reuters, AJ