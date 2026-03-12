Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh

Tối 12/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 335 đồng lên 25.575 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 447 đồng xuống 22.504 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 555 đồng lên 27.025 đồng/lít, dầu hoả tăng 2.513 đồng lên 26.932 đồng/lít, dầu mazut giảm 340 đồng xuống 18.661 đồng/kg.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều hành sớm theo Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành ngày 6/3. Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3.

Trước đó, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu thô này và bổ sung tới đây, ông ước tính nguồn cung xăng dầu đảm bảo tương đương 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước và nhu cầu thị trường.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này.

Một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3 tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 11/3 so với ngày 10/3 là: 116,7 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,4 USD/thùng, tương đương giảm 2%); 129,1 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,7 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%), 157,2 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,2 USD/thùng, tương đương tăng 9,9%); 163,5 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,1 USD/thùng, tương đương tăng 1,9%); 670,9 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,7 USD/tấn, tương đương giảm 1,7%).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.