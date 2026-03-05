Nga dựng “cây giả” giữa tiền tuyến: Bên trong có gì?

Lực lượng Nga đã bắt đầu dựng “cây giả” để che giấu ăng-ten liên lạc khỏi hoạt động trinh sát bằng UAV của Ukraine, theo các nguồn tin quân sự và giám sát từ phía Ukraine.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết một trong những vấn đề cấp bách nhất dọc theo tiền tuyến hiện nay là phát hiện và phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử, khí tài tình báo tín hiệu và các điểm điều khiển UAV.

Những hệ thống này có một điểm yếu then chốt – các ăng-ten, vốn rất khó che giấu trước các đội trinh sát đường không giàu kinh nghiệm.

Militarnyi đưa tin rằng binh sĩ Nga đang chế tạo các cấu trúc ngụy trang hình cây nhằm hòa lẫn vào cảnh quan, đồng thời giấu thiết bị liên lạc bên trong.

Theo báo cáo, các cấu trúc này được tạo ra bằng khung lưới nhựa định hình thành thân và tán cây để tạo đường nét giống một cái cây. Khung sau đó được phủ bọt xây dựng nhằm tạo độ cứng và bề mặt tự nhiên trước khi được sơn màu phù hợp với địa hình xung quanh.

Một ăng-ten được lắp đặt bên trong “cây” nhân tạo này. Mục tiêu là khiến vật thể trông như một phần của môi trường tự nhiên khi quan sát từ trên cao, qua đó tăng khả năng bị bỏ sót bởi các kíp vận hành UAV Ukraine trong quá trình trinh sát trên không.

Diễn biến này phản ánh quá trình thích nghi công nghệ liên tục của cả hai bên trong cuộc xung đột, nơi UAV đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sở chỉ huy, khí tài tác chiến điện tử và các nút liên lạc trên khắp chiến trường.

Theo EP