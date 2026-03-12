BYD Dolphin 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam không phải phiên bản mới?

Dolphin bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt Việt Nam thực tế đã được BYD giới thiệu tại Trung Quốc từ cuối năm 2024.

Đi xa hơn nhưng lại rẻ hơn đời trước

Sau nhiều đồn đoán, thông tin về BYD Dolphin bản nâng cấp ra mắt Việt Nam đã được xác nhận bởi một đại lý phân phối BYD tại TP.HCM.

Theo nhân viên bán hàng, Dolphin facelift dự kiến ra mắt trong tháng 4 và bắt đầu bàn giao xe từ tháng 5. Phiên bản mới có giá dự kiến khoảng 550 triệu đồng, thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với mức 659 triệu đồng của đời trước.

Dolphin 2026 có sự khác biệt về thiết kế mâm so với bản đang bán tại Việt Nam. Ảnh: BYD.

Mức giá thấp hơn được cho là nhờ việc chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan, thay vì Trung Quốc như phiên bản trước. Sự điều chỉnh này được xem là bước đi nhằm tăng sức cạnh tranh của Dolphin trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ, vốn đang có thêm nhiều lựa chọn mới.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản BYD Dolphin chuẩn bị bán tại Việt Nam có quãng đường di chuyển 435 km sau mỗi lần sạc đầy nhờ gói pin 50 kWh. Trong khi đó, phiên bản trước sử dụng pin 44,9 kWh với tầm hoạt động khoảng 405 km.

Việc chuyển sang nguồn xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng được xem là bước đi nhằm tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian cung ứng. Điều này có thể giúp BYD linh hoạt hơn trong chiến lược giá và cải thiện khả năng cạnh tranh của Dolphin tại Việt Nam.

Dolphin sắp ra mắt chưa phải là bản mới nhất

Dolphin bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt Việt Nam thực tế đã được BYD giới thiệu tại Trung Quốc từ cuối năm 2024. Trong khi đó, mẫu xe này hiện đã có thế hệ mới tại Trung Quốc và châu Âu. Điều này đồng nghĩa phiên bản dự kiến bán tại Việt Nam vẫn thuộc thế hệ trước, giống với nhiều thị trường Đông Nam Á.

BYD Dolphin thế hệ mới nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Henrique Rodriguez/Quatro Rodas.

So với phiên bản trước, Dolphin 2026 không có nhiều khác biệt về ngoại hình. Theo nhân viên tư vấn của một đại lý BYD, Dolphin 2026 được trang bị bộ mâm mới, có họa tiết khác với kiểu hình cánh hoa ở đời trước.

Tại Trung Quốc, Dolphin đời này có thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.290 x 1.770 x 1.570 mm. So với phiên bản đã bán tại Việt Nam, chiều dài của xe tăng nhẹ, giúp cải thiện không gian nội thất.

Bố cục nội thất của Dolphin 2026 vẫn gồm vô-lăng 3 chấu, đồng hồ nhỏ và màn hình trung tâm cỡ lớn. Ảnh: Zecar.

Khoang nội thất vẫn giữ thiết kế cũ với vô-lăng ba chấu, cần số đặt phía sau vô-lăng và màn hình trung tâm 12,8 inch.

Nhiều khả năng, BYD Dolphin 2026 vẫn sử dụng cấu hình động cơ điện công suất từ 94 mã lực của đời cũ. Tại quê nhà, mẫu xe này có phiên bản công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm.