Chuyên gia quân sự Mỹ nói Iran có thể tung “bầy drone sát thủ” tấn công California bất cứ lúc nào

Iran có thể sử dụng drone để thực hiện một cuộc tấn công chết người vào bang California của Mỹ bất cứ lúc nào, và nước Mỹ hiện gần như chưa sẵn sàng đối phó với kịch bản này.

Theo ông Brett Velicovich, cựu binh tình báo và lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Mỹ, Iran hiện có công nghệ, năng lực và động cơ để tiến hành các cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại bang California.

Ông Velicovich từng nhiều năm sử dụng drone để truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh của IS cùng nhiều tổ chức khủng bố khác. Theo ông, các đối thủ của Mỹ gần như chắc chắn đang tìm cách phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào bờ biển California.

Ông cho rằng cảnh báo mà FBI gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho thấy mối đe dọa này nghiêm trọng đến mức nào.

“Chúng ta cực kỳ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng drone”, ông Velicovich nói. “Chúng ta chưa chuẩn bị cho điều này”.

Drone tấn công tầm xa và khả năng điều khiển từ hàng nghìn km

Chuyên gia này cho biết Iran gần như chắc chắn đang sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái tấn công có thể được điều khiển từ khoảng cách hàng nghìn dặm và bay hàng trăm dặm trước khi đánh trúng mục tiêu.

“Đây là những drone tấn công tầm xa, bay một chiều, cực kỳ nguy hiểm và có thể được phóng theo từng bầy”, ông Velicovich giải thích.

Tháng 7 vừa qua, ông đã được Tổng thống Donald Trump ca ngợi là một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực chiến tranh bằng drone.

Theo ông Velicovich, những chiếc drone như vậy có thể được phóng từ các tàu ngoài khơi, đúng như cảnh báo mà FBI đã gửi tới lực lượng thực thi pháp luật tại California. Thậm chí, chúng có thể được triển khai từ các tàu không người lái.

“Bạn thậm chí không cần con người ở gần đó”, ông nói. “Những thứ này có thể được phóng thông qua hệ thống Starlink từ một con tàu cách xa tới 1.000 dặm”.

Các hành động của Mỹ ở Iran đã làm gia tăng động cơ cho các cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Getty.

Nguy cơ tấn công từ Mexico và Nam Mỹ

Ông Velicovich cũng cảnh báo rằng mối liên hệ của Iran với Mexico và các quốc gia ở Nam Mỹ có thể tạo điều kiện để các cuộc tấn công drone được phát động từ phía nam biên giới Mỹ.

Theo ông, chiến lược của Iran là “gieo rắc nỗi sợ hãi” thông qua các cuộc tấn công bằng drone, nhắm vào đám đông hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm tạo ra tác động kinh hoàng nhất.

“Các mục tiêu có thể là trung tâm dân cư, cơ sở hạ tầng, cảng biển hay những địa điểm có thể làm gián đoạn nền kinh tế”, ông nói. “Đây là vấn đề cần được cả quốc gia quan tâm”.

Các sự kiện thể thao, khách sạn, tòa nhà văn phòng, cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự đều có thể trở thành mục tiêu tiềm năng.

Hệ thống phòng thủ nhiều lớp mới có thể đối phó

Cựu chuyên gia drone của quân đội Mỹ, hiện là nhà sáng lập công ty sản xuất drone Powerus, cho biết các drone tấn công có thể mang chất nổ và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cực cao, chỉ cần nhập tọa độ GPS.

Theo ông, để đối phó với mối đe dọa này cần một hệ thống phòng thủ nhiều lớp.

Các biện pháp chống drone có thể bao gồm tên lửa đánh chặn, thiết bị gây nhiễu để làm gián đoạn hệ thống điều khiển và dẫn đường, hoặc vũ khí laser để làm mù cảm biến và phá hủy mạch điện của drone.

“Không có giải pháp duy nhất nào để chống lại drone”, ông Velicovich nói. “Có khi bạn phải dùng cả những người lính cầm súng máy để bắn hạ chúng”.

Ông nhấn mạnh FBI hoàn toàn đúng khi cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật và người dân Mỹ về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công như vậy tại California.

“Có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy đây là mối đe dọa thực sự”, ông nói. “Vì vậy họ có trách nhiệm cảnh báo người dân Mỹ và yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật địa phương cảnh giác”.

Cảnh sát Los Angeles trấn an người dân

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ đang theo dõi sát tình hình và đã đưa ra thông báo trấn an người dân.

Trong tuyên bố, LAPD cho biết: “Chúng tôi muốn trấn an mọi người dân Los Angeles rằng chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên bang, bang và địa phương trong việc chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Chúng tôi cập nhật thông tin theo thời gian thực, đánh giá mọi manh mối đáng tin cậy và điều chỉnh các biện pháp an ninh khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho thành phố”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng hiện tại không có mối đe dọa cụ thể nào được xác định nhằm vào Los Angeles, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để bảo vệ an toàn công cộng trước mọi nguy cơ tiềm tàng.

