Thực hư thông tin Iran cho phép tàu dầu của quốc gia Nam Á đi qua eo biển Hormuz

Nguồn tin Ấn Độ nói Iran cho phép tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ qua eo Hormuz, nhưng nguồn tin Iran phủ nhận. Tuyến hàng hải chiến lược này chiếm 40% dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết hôm 12/3. Tuy nhiên, một nguồn tin Iran ở ngoài nước lại phủ nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đã được đạt được.

Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới – cho biết các Ngoại trưởng của hai nước đã có ba cuộc trao đổi trong những ngày gần đây, và cuộc trao đổi mới nhất trong tuần này tập trung vào “các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải và an ninh năng lượng của Ấn Độ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Ngoài điều đó ra, sẽ là quá sớm để tôi nói thêm bất cứ điều gì”.

Nguồn tin Ấn Độ, người được thông báo về vấn đề này, từ chối nêu tên vì không được phép phát biểu trước truyền thông. Trong khi đó, nguồn tin Iran cho biết đây là vấn đề nhạy cảm.

Nguồn tin Ấn Độ nói rằng 2 tàu chở dầu treo cờ nước ngoài được cho là đang hướng đến Ấn Độ gần đây đã đi qua eo biển Hormuz, và Iran đã đưa ra đảm bảo về việc cho phép các tàu treo cờ Ấn Độ đi lại an toàn sau khi Ngoại trưởng hai nước điện đàm vào tối thứ Ba.

Nguồn tin cũng cho biết tình hình vẫn còn biến động, và chưa rõ các chỉ thị đang được truyền đạt như thế nào qua nhiều tầng nấc trong bộ máy chính quyền Iran.

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về “tình trạng bất ổn và các vấn đề phát sinh đối với hoạt động hàng hải ở Vịnh Ba Tư”.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc cho phép các tàu treo cờ Ấn Độ đi qua an toàn.

Hôm thứ Tư, Ấn Độ cho biết có 28 tàu treo cờ nước này đang hoạt động ở phía tây và phía đông eo biển Hormuz với tổng cộng 778 thủy thủ Ấn Độ trên tàu.

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố: “Các cơ quan chức năng, nhà quản lý tàu và các công ty tuyển dụng đang phối hợp chặt chẽ với các Đại sứ quán Ấn Độ và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn và hỗ trợ các thủy thủ Ấn Độ”.

Ấn Độ hỗ trợ thủy thủ Iran

Ấn Độ đã cho 183 thủy thủ Iran trú ẩn an toàn từ một con tàu cập cảng sau khi chiến sự bùng nổ giữa Iran với Mỹ và Israel.

New Delhi cũng đã cho phép ba tàu Iran từng tham gia một cuộc tập trận hải quân tại Vịnh Bengal cập cảng. Tuy nhiên, sau đó một tàu đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ở vùng biển quốc tế, còn một tàu khác phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Sri Lanka.

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2, Iran đã tấn công ít nhất 16 tàu ở eo biển Hormuz. Tehran cũng cảnh báo giá dầu có thể gần như tăng gấp đôi lên 200 USD/thùng trong quá trình trả đũa.

Một tàu Thái Lan đang trên đường tới cảng Kandla phía tây Ấn Độ đã bị tấn công tại eo biển Hormuz hôm thứ Tư, khiến New Delhi lên tiếng chỉ trích.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Ấn Độ lấy làm tiếc khi hoạt động vận tải thương mại đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra”, đồng thời cho biết đã có công dân Ấn Độ thiệt mạng.

Nguy cơ eo Hormuz gần như bị đóng cửa đã buộc Ấn Độ phải gấp rút tìm nguồn cung thay thế, trong đó có việc mua thêm dầu từ Nga.

