Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ bị rơi, Iran tuyên bố bắn hạ, Mỹ nói do va chạm nhau trên không

Máy bay tiếp dầu Mỹ bị rơi ở Iraq, Iran tuyên bố bắn hạ, Mỹ khẳng định do hai máy bay va chạm trên không trong chiến dịch chống Iran, hoạt động cứu hộ các phi công vẫn đang diễn ra.

Iran nói bắn hạ, CENTCOM phủ nhận

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) ngày 13/3 dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya – một tổ chức vũ trang Iraq thân Iran cho biết: một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã bị tên lửa do lực lượng này bắn hạ tại miền tây Iraq, toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Trang S2J News dẫn nguồn từ truyền thông Iraq NAYA cho biết lực lượng kháng chiến đã sử dụng Shahed-358, một loại tên lửa phòng không do Iran phát triển. Loại vũ khí này trước đây đã từng nhiều lần bắn hạ máy bay không người lái General Atomics MQ-9 Reaper của Mỹ.

Trong khi đó, theo CNN, tối 12/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng một máy bay tiếp dầu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ đã bị rơi tại miền tây Iraq, đồng thời một máy bay quân sự khác của Mỹ đã “hạ cánh an toàn”.

Máy bay tiếp dầu trên không KC-135 và biên đội F-16. Ảnh: QQnews.

CENTCOM cho biết sự cố xảy ra trong thời gian Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, và địa điểm rơi nằm trong “không phận do lực lượng đồng minh kiểm soát”. Phía Mỹ khẳng định nguyên nhân vụ rơi “không phải do hỏa lực của đối phương hay của lực lượng mình” gây ra.

Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành, và quân đội Mỹ cho biết sẽ công bố thêm thông tin khi có diễn biến mới.

Theo CENTCOM, sự cố liên quan đến hai máy bay KC-135, một chiếc rơi tại khu vực miền tây Iraq, trong vùng không phận do lực lượng đồng minh kiểm soát, chiếc còn lại bị hư hại nhưng đã hạ cánh an toàn.

Lúc đầu CENTCOM nói chưa rõ thương vong và chi tiết cụ thể của vụ tai nạn, nhưng khẳng định vụ việc “không phải do hỏa lực của đối phương hay lực lượng đồng minh gây ra”, và xảy ra trong thời gian Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran mang mật danh “Operation Epic Fury”.

Sau đó, CENTCOM xác nhận nguyên nhân là do hai máy bay va chạm trên không, khiến một chiếc rơi xuống, chưa rõ tình trạng của 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Hiện trường chiếc KC-135 rơi. Ảnh: QQnews.

Theo báo cáo, chiếc KC-135 bị rơi chở 6 thành viên phi hành đoàn. Trong khi truyền thông Iran tuyên bố lực lượng kháng chiến đã bắn hạ máy bay và toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng, phía quân đội Mỹ hiện chỉ xác nhận rằng công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra, và chưa công bố con số thương vong chính thức. Tuy nhiên, theo giới quan sát, xem xét hiện trường vụ rơi, khả năng có người sống sót được đánh giá là rất thấp.

Đây dường như là vụ rơi KC-135 đầu tiên kể từ năm 2013. Trong vụ tai nạn năm đó, 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng ngay sau khi máy bay cất cánh.

Sự cố này cũng là máy bay cánh cố định thứ tư mà quân đội Mỹ công khai thừa nhận bị mất kể từ khi chiến dịch “Operation Epic Fury” bắt đầu.

Trước đó, 3 chiếc McDonnell Douglas F-15 Eagle của không quân Mỹ đã bị lực lượng đồng minh bắn nhầm trên bầu trời Kuwait. Trong các vụ việc đó tất cả phi công đều kịp nhảy dù thoát hiểm.

Tuy nhiên máy bay KC-135 không được trang bị ghế phóng thoát hiểm, nên khả năng sống sót của các phi công thấp hơn nhiều. CENTCOM cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó phía Iran tuyên bố đây là chiếc máy bay thứ sáu của Mỹ bị họ bắn hạ.

Sơ đồ diễn biến xảy ra sự cố. Ảnh: QQnews.

Vai trò quan trọng của máy bay KC-135

Các phương tiện cơ động như KC-135 Stratotanker đã được Mỹ triển khai rộng rãi ở Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động quân sự đang diễn ra chống lại Iran, tiếp nhiên liệu cho máy bay thực hiện các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, hoặc kéo dài thời gian hoạt động của máy bay tấn công các mục tiêu của Iran. Loại máy bay lớn này, với sải cánh dài 130 feet (gần 40 mét), dễ bị hỏa lực của đối phương gây tổn thương hơn so với các máy bay chiến đấu hiện đại và tiên tiến hơn (như máy bay chiến đấu tàng hình), và do đó chúng chỉ thường hoạt động trong môi trường không đối đầu.

KC-135 là xương sống của phi đội tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ. Không quân Mỹ đang thay thế loại máy bay tiếp nhiên liệu đã cũ này, được đưa vào phục vụ từ thời chính quyền Eisenhower, bằng loại máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-46 Pegasus mới.

Mặc dù đã cũ, các quan chức quân đội Mỹ dự kiến các ​​máy bay KC-135 Stratotanker sẽ phải tiếp tục phục vụ đến năm 2050, hoặc thậm chí lâu hơn nữa.

Theo QQnews, Guancha