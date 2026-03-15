Ông Trump kêu gọi các nước điều quân tới eo biển Hormuz, dọa "đánh cho vui" đảo dầu của Iran

Ông Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy phần lớn đảo Kharg của Iran và cảnh báo có thể tiếp tục tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg của Iran và kêu gọi các đồng minh điều chiến hạm đến bảo vệ eo biển Hormuz, trong khi Tehran tuyên bố sẽ gia tăng đáp trả và cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc vào hôm 15/3.

Ông Trump nói các cuộc không kích của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” phần lớn đảo Kharg và cảnh báo có thể sẽ còn các đợt tấn công khác. Trả lời phỏng vấn NBC News, ông nói: “Chúng tôi có thể đánh thêm vài lần nữa chỉ cho vui”. Dù cho rằng Tehran dường như sẵn sàng đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột, ông nói thêm rằng “các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”.

Những phát biểu này đánh dấu sự leo thang trong lời lẽ của Tổng thống Mỹ, người trước đó từng nói Washington chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Chúng cũng làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao, khi ba nguồn tin am hiểu tình hình nói với Reuters rằng chính quyền ông Trump đã từ chối các nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

Khả năng của Tehran trong việc ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu và khí đốt quan trọng, đang đặt ra bài toán khó cho Mỹ và các đồng minh. Giá năng lượng đang tăng vọt khi cuộc chiến gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất từ trước tới nay.

“Các quốc gia trên thế giới nhận dầu qua eo biển Hormuz phải bảo vệ tuyến đường đó, và chúng tôi sẽ giúp — rất nhiều!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy. “Mỹ cũng sẽ phối hợp với các quốc gia đó để mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và hiệu quả”.

Khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba, cả hai bên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài.

Iran thể hiện lập trường thách thức, bác bỏ khả năng ngừng bắn cho đến khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel chấm dứt.

Lực lượng Iran tiếp tục duy trì các cuộc tấn công. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm gián đoạn một trung tâm năng lượng lớn của UAE vào thứ Bảy, và Mỹ đã cảnh báo công dân Mỹ rời khỏi Iraq sau khi đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công bằng tên lửa vào đêm thứ Sáu.

Kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu các cuộc không kích vào Iran ngày 28/2, cuộc chiến đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phần lớn ở Iran, theo các báo cáo từ chính phủ và truyền thông nhà nước. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi một cuộc không kích đánh trúng một nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy sưởi tại thành phố Isfahan ở miền Trung Iran, hãng thông tấn bán chính thức Fars News cho biết hôm thứ Bảy.

Iran kêu gọi dân thường tại UAE sơ tán khỏi các cảng biển, bến tàu và “nơi ẩn náu của Mỹ”, nói rằng lực lượng Mỹ đã tấn công Iran từ những khu vực đó. UAE phủ nhận việc các cuộc tấn công vào đảo Kharg đêm thứ Sáu xuất phát từ lãnh thổ của mình.

Gọi mọi cơ sở liên quan đến Mỹ là “mục tiêu hợp pháp”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kêu gọi tất cả các ngành công nghiệp của Mỹ rời khỏi khu vực.

Sự gián đoạn trên thị trường dầu mỏ dường như sẽ không sớm kết thúc. Một số hoạt động bốc dỡ dầu đã bị đình chỉ tại tiểu vương quốc Fujairah của UAE — một trung tâm tiếp nhiên liệu tàu biển toàn cầu — sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo các nguồn tin trong ngành và thương mại hôm thứ Bảy.

Văn phòng truyền thông của tiểu vương quốc cho biết một máy bay không người lái đã bị đánh chặn, nhưng đến cuối ngày thứ Bảy lực lượng phòng vệ dân sự vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy do các mảnh vỡ rơi xuống gây ra.

Ông Trump kêu gọi các nước xuất quân

Ông Trump dành cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, nơi ông giữ mức độ xuất hiện công khai khá thấp vào thứ Bảy ngoài cuộc phỏng vấn với NBC và một số bài đăng trên Truth Social.

Trong một bài đăng, ông Trump viết rằng ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi chiến hạm tới eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào ngay lập tức cho biết họ sẽ làm như vậy.

Các quan chức Pháp cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ nước này vẫn đang thúc đẩy nỗ lực thành lập một liên minh để bảo vệ eo biển Hormuz khi tình hình an ninh ổn định trở lại.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh nói hôm thứ Bảy: “Như chúng tôi đã nói trước đây, hiện chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực”.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người thay thế cha mình sau khi ông này bị ám sát, cho biết eo biển Hormuz nên tiếp tục bị đóng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bác bỏ suy đoán của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth rằng ông Khamenei bị thương và có thể bị biến dạng. “Không có vấn đề gì với lãnh tụ tối cao mới. Ông ấy đã gửi thông điệp ngày hôm qua và sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình”, ông Araqchi nói với MS Now.

Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra một tuyên bố hôm thứ Năm được đọc bởi một người dẫn chương trình truyền hình.

Ảnh vệ tinh chụp một kho chứa dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Thiệt hại trên đảo Kharg

Iran đã giảm nhẹ mức độ thiệt hại trên đảo Kharg. Mỹ cho biết họ nhắm vào các mục tiêu quân sự chứ không phải ngành năng lượng trên hòn đảo nằm cách bờ biển Iran khoảng 24 km ở Vịnh Ba Tư.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã tấn công hơn 90 địa điểm trên đảo Kharg, bao gồm các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, các boong-ke chứa tên lửa và nhiều mục tiêu quân sự khác.

Ông Araqchi nói Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này. Bộ Quốc phòng Iran cho biết hôm thứ Bảy nước này đã phóng 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái từ Iran về phía UAE.

Iran cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực gần cảng Jebel Ali ở Dubai, cảng Khalifa ở Abu Dhabi và cảng Fujairah, đồng thời cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các chi nhánh ngân hàng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu Murban mỗi ngày của UAE — tương đương khoảng 1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Theo Reuters