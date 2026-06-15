Tuyển Iran than bị Mỹ gây khó ở World Cup, bóng đá bị phủ bóng bởi chính trị

HLV Amir Ghalenoei và tiền đạo Mehdi Taremi cho rằng tuyển Iran gặp nhiều rào cản khi dự World Cup tại Mỹ, từ vấn đề đi lại đến căng thẳng chính trị.

Đội tuyển Iran đã có mặt tại Mỹ để tham dự World Cup 2026, nhưng những câu chuyện bên lề sân cỏ nhanh chóng lấn át các vấn đề chuyên môn.

Trước buổi họp báo đầu tiên của Iran tại Los Angeles hôm 14/6 theo giờ Mỹ, các quan chức FIFA đã đề nghị phóng viên chỉ tập trung vào bóng đá và chiến thuật khi đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Amir Ghalenoei và tiền đạo Mehdi Taremi.

Tuy nhiên, bầu không khí chính trị bao trùm giải đấu khiến điều đó gần như không thể thực hiện. Từ các vấn đề về thị thực, những cuộc biểu tình dự kiến cho đến việc Iran không được đặt đại bản doanh trên lãnh thổ Mỹ, mọi chủ đề đều xoay quanh căng thẳng ngoài sân cỏ.

HLV Amir Ghalenoei cho rằng việc đội tuyển Iran không được đóng quân tại Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup đã tạo ra rất nhiều khó khăn.

“Cách hành xử như vậy sẽ tác động tiêu cực đến tinh thần bóng đá. Dù chúng tôi thắng hay thua, đây vẫn là một cảm giác rất khó chịu”, ông nói với các phóng viên.

Tiền đạo Mehdi Taremi cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Chân sút từng khoác áo Inter Milan cho rằng các chính sách đi lại hạn chế của Mỹ đã làm giảm đi phần nào niềm vui vốn có của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Taremi nhắc đến trường hợp trọng tài người Somalia Omar Artan bị từ chối nhập cảnh, cho rằng không chỉ Iran gặp khó khăn với nước chủ nhà.

“Chúng ta không còn cảm nhận được trọn vẹn những điều đẹp đẽ mà World Cup luôn mang lại như hòa bình và niềm vui. Tôi nghĩ lần này nhiều người không có được cảm giác háo hức như trước đây. Những căng thẳng như thế đang làm suy giảm niềm vui và thông điệp mà FIFA muốn truyền tải”, anh nói.

Iran là một trong những đội tuyển giành vé dự World Cup sớm nhất khi đứng đầu bảng đấu ở vòng loại châu Á, chỉ thua một trận và hòa hai trận sau 10 lần ra sân.

Đội bóng Tây Á cũng duy trì phong độ ấn tượng trước thềm giải đấu với hàng loạt chiến thắng trong các trận giao hữu.

Tuy nhiên, việc Iran góp mặt tại World Cup từng bị đặt dấu hỏi sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào nước này hồi đầu năm, kéo theo các cuộc đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel và lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Các trận vòng bảng của Iran gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều diễn ra trên bờ Tây nước Mỹ.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông không cho rằng tuyển Iran nên đến Mỹ thi đấu và bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn của đội bóng.

Sau nhiều tranh cãi, các bên đã thống nhất để Iran tham dự giải nhưng đóng quân và tập luyện tại Mexico, chỉ sang Mỹ khi đến ngày thi đấu.

HLV Ghalenoei xác nhận kế hoạch này, cho biết đội tuyển sẽ trở lại Mexico ngay sau trận đấu với New Zealand.

Ngoài những trở ngại về hậu cần, Iran còn phải đối mặt với các cuộc biểu tình dự kiến của những nhóm đối lập người Iran tại Los Angeles.

Dù vậy, cả Ghalenoei và Taremi đều khẳng định đội tuyển đến World Cup với tư cách đại diện cho toàn thể người dân Iran, bất kể họ đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài.

“Chúng tôi tôn trọng tất cả người Iran. Chúng tôi đến đây để chơi bóng đá, và bóng đá luôn có khả năng gắn kết mọi người”, Taremi nhấn mạnh.

HLV Ghalenoei cũng bày tỏ niềm tự hào khi đại diện cho đất nước mình.

“Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho dân tộc Iran mạnh mẽ và đáng tự hào. Tôi hy vọng bóng đá sẽ mang lại niềm vui, giúp các nền văn hóa và các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Tôi cũng hy vọng World Cup sẽ diễn ra thành công bất chấp những khó khăn về đi lại mà chúng tôi đã trải qua”, ông nói.

Điều đáng chú ý là trong buổi họp báo vốn được yêu cầu chỉ nói về bóng đá, phần lớn câu hỏi lại xoay quanh chính trị, căng thẳng quốc tế và các rào cản mà tuyển Iran phải đối mặt.

“Không ai hỏi câu nào liên quan đến bóng đá cả,” Taremi nói đùa khi kết thúc buổi họp báo.

Sau đó, anh nhanh chóng quay lại chủ đề chuyên môn: “Chúng tôi rất tôn trọng New Zealand và hy vọng đó sẽ là một trận đấu hay.”

Theo AJ