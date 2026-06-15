Robot hình người quỳ giữa phố xin tiền bằng mã QR khiến mạng xã hội xôn xao

Video ghi lại cảnh robot hình người quỳ giữa đường tại Trung Quốc, ra hiệu xin tiền bằng mã QR, đang gây sốt mạng xã hội và làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai AI.

Một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh một robot hình người quỳ giữa đường tại Trung Quốc, liên tục ra hiệu với người qua đường như đang xin tiền.

Theo những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế, robot này xuất hiện tại một khu vực công cộng, quỳ gối trên mặt đường và thực hiện các cử chỉ hướng về phía người đi bộ. Nhiều người cho rằng nó được lập trình để kêu gọi quyên góp thông qua hình thức thanh toán bằng mã QR.

Video nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng. Không ít người tỏ ra thích thú trước cảnh tượng lạ lùng này, trong khi những người khác lại xem đây là dấu hiệu cho thấy robot đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Một bình luận được chia sẻ rộng rãi viết: “Không nghề nào còn an toàn trước robot hình người nữa. Robot AI giờ đã ra đường xin tiền rồi.”

Đoạn video xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực robot hình người và trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia phát triển robot hình người lớn nhất thế giới, với hàng chục công ty công nghệ tham gia cuộc đua chế tạo các cỗ máy phục vụ sản xuất công nghiệp, logistics, bán lẻ và dịch vụ công cộng.

Trong những năm gần đây, nhiều màn trình diễn robot của Trung Quốc đã gây chú ý toàn cầu. Các robot có thể nhảy múa, biểu diễn võ thuật, hỗ trợ khách hàng hoặc thực hiện các công việc trong nhà máy với độ chính xác ngày càng cao.

Những doanh nghiệp như Unitree cùng nhiều công ty robot khác của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm quốc tế nhờ khả năng sản xuất robot hình người với chi phí thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ phương Tây, trong khi năng lực vận hành ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ ai là người đứng sau robot xuất hiện trong đoạn video lan truyền. Cũng chưa có thông tin xác nhận đây là một dự án nghệ thuật, chiến dịch quảng bá thương hiệu hay một thí nghiệm xã hội.

Điều khiến đoạn clip gây chú ý không chỉ nằm ở bản thân robot, mà còn ở ý nghĩa biểu tượng mà nó gợi ra.

Trong nhiều năm, các cuộc tranh luận về AI thường xoay quanh nguy cơ robot thay thế con người trong nhà máy, văn phòng hoặc kho vận. Thế nhưng hình ảnh một robot hình người quỳ giữa phố, thực hiện hành động vốn gắn liền với con người từ rất lâu đời, đã tạo nên cảm giác vừa hài hước vừa khó xử đối với nhiều người xem.

Một bộ phận cư dân mạng xem đây đơn thuần là màn giải trí thú vị. Những người khác lại cho rằng đây là lời nhắc nhở về tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ AI và robot trong không gian công cộng.

Các chuyên gia nhận định robot hình người hiện vẫn còn khá xa mới có thể thay thế con người trong phần lớn công việc. Nhiều robot được trình diễn trước công chúng hiện nay vẫn hoạt động trong môi trường được kiểm soát và còn gặp nhiều hạn chế khi phải xử lý những tình huống phức tạp, khó đoán trong thực tế.

Dù vậy, công nghệ này đang tiến bộ rất nhanh. Trung Quốc đã xác định robot và trí tuệ nhân tạo là những ngành chiến lược, đồng thời ngày càng mở rộng các thử nghiệm robot hình người ra ngoài phòng thí nghiệm và nhà máy.

Dù robot quỳ xin tiền trong đoạn video là một trò đùa, một chiến dịch quảng bá hay một thí nghiệm xã hội, nó đã đạt được một mục tiêu rõ ràng: khiến nhiều người bắt đầu hình dung về một tương lai mà việc bắt gặp robot hình người trên đường phố sẽ trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Theo MoneyControl