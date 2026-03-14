Iran dọa tấn công các thành phố UAE sau đòn không kích của Mỹ vào đảo Kharg

Iran cảnh báo sẽ tấn công các thành phố tại UAE mà Tehran cho rằng Mỹ sử dụng làm bàn đạp đánh vào đảo Kharg, trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang và eo biển Hormuz bị đe dọa.

Quân đội Iran hôm 14/3 đã đe dọa tấn công nhiều thành phố tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mà Tehran cho rằng đã được Mỹ sử dụng làm bàn đạp trong cuộc tấn công vào đảo Kharg, một tiền đồn kinh tế quan trọng của Iran.

Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cơ quan này cáo buộc Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công từ “các cảng biển, bến tàu và nơi ẩn náu trong các thành phố của UAE”. Tuy nhiên, họ không nêu rõ thành phố nào sẽ trở thành mục tiêu.

“IRGC coi việc tấn công và nhắm vào nguồn gốc các tên lửa của kẻ thù Mỹ tại các cảng biển, bến tàu và nơi ẩn náu của binh sĩ Mỹ tại một số thành phố ở UAE là quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia”, IRGC tuyên bố trong một thông cáo đăng trên truyền thông nhà nước Iran, theo Al Jazeera.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã “xóa sổ” toàn bộ mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nhưng không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo vì “lý do nhân đạo”.

Ông nói thêm rằng cuộc không kích vào hòn đảo này là “một trong những chiến dịch ném bom mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông”.

“Nếu Iran hoặc bất kỳ ai làm bất cứ điều gì cản trở tự do và an toàn của các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và xăng xuất khẩu của thế giới. Việc đóng cửa tuyến đường biển này – hậu quả của chiến dịch quân sự Mỹ-Israel tại Iran – đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tại Mỹ, giá xăng trung bình toàn quốc đạt 3,68 USD/gallon vào sáng thứ Bảy, cao hơn 5 cent so với hôm trước đó, theo dữ liệu của American Automobile Association (AAA). Trong khi đó, dầu chuẩn Mỹ West Texas Intermediate (WTI) giao dịch ở mức hơn 98 USD/thùng, dầu chuẩn quốc tế Brent đóng cửa tuần ở mức gần 104 USD/thùng.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào ngày 28/2, Iran đã thực hiện nhiều đòn trả đũa nhằm vào các đối tác của Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

Các cuộc tấn công này diễn ra một ngày trước khi eo biển Hormuz bị đóng, khiến căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

Trong thông điệp gửi Iran hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran không có khả năng bảo vệ bất kỳ mục tiêu nào mà Washington muốn tấn công.

“Không có gì họ có thể làm để ngăn chặn điều đó!”, ông viết. “Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, cũng như không có khả năng đe dọa Mỹ, Trung Đông hay thậm chí là cả thế giới”.

Ông cũng cảnh báo quân đội Iran và các lực lượng liên quan: “Quân đội Iran và tất cả những ai tham gia vào chế độ khủng bố này nên hạ vũ khí xuống và cứu lấy những gì còn lại của đất nước họ – vốn cũng không còn nhiều”.

Theo The Hill