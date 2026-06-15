Hàng nghìn CĐV Nhật Bản nhặt rác sau trận đấu, FIFA và truyền thông quốc tế khen ngợi

Sau trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan ở bảng F World Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) Nhật Bản một lần nữa khiến người hâm mộ toàn cầu ngưỡng mộ khi tiếp tục duy trì truyền thống nổi tiếng: ở lại dọn dẹp khán đài sau trận đấu.

Hành động đẹp của CĐV Nhật

Theo ghi nhận tại sân vận động, các CĐV Nhật Bản mang theo những túi rác màu xanh, vừa dùng để cổ vũ đội nhà vừa phục vụ việc thu gom rác thải. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, họ chủ động nhặt chai nhựa, cốc giấy, bao bì thực phẩm và các loại rác khác, trả lại khu vực khán đài nơi họ ngồi trong tình trạng sạch sẽ như ban đầu.

Hình ảnh đẹp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ FIFA cùng các hãng truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo đánh giá đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026 bên ngoài sân cỏ.

Đáng chú ý, ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Jameis Winston cũng tham gia hoạt động dọn vệ sinh cùng các CĐV Nhật Bản. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Việc người hâm mộ Nhật Bản ở lại nhặt rác sau các trận đấu đã trở thành “thương hiệu” quen thuộc của bóng đá xứ sở mặt trời mọc qua nhiều kỳ World Cup. Không chỉ thể hiện ý thức cộng đồng và sự tôn trọng đối với nước chủ nhà, hành động này còn được xem là một nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, nhiều lần gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tài khoản của FIFA khen ngợi hành động của CĐV Nhật. Ảnh: Sina.

Các cảnh tượng người hâm mộ Nhật Bản quét dọn khán đài, nhặt rác sau trận đấu lần đầu thu hút sự chú ý của thế giới tại World Cup 1998 ở Pháp – kỳ World Cup đầu tiên mà đội tuyển Nhật Bản góp mặt. Kể từ đó, hình ảnh này liên tục xuất hiện qua từng kỳ World Cup, từ Nga năm 2018, Qatar năm 2022 cho tới World Cup 2026 đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đối với nhiều khán giả nước ngoài, việc hàng nghìn CĐV nán lại sau trận đấu để thu gom rác là điều khó hiểu. Ở nhiều quốc gia, người hâm mộ thường rời sân và để lại phía sau những chiếc cốc nhựa, bao bì thực phẩm hay thức ăn thừa để nhân viên vệ sinh xử lý.

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ Nhật Bản cũng nhiều lần gây ấn tượng bởi ý thức tương tự. Tại World Cup 2018 ở Nga, sau thất bại trước Bỉ, tuyển Nhật Bản đã tự dọn sạch phòng thay đồ và để lại một bức thư cảm ơn bằng tiếng Nga. Đến World Cup 2022 ở Qatar, các CĐV Nhật Bản còn để lại những lời cảm ơn bằng tiếng Arab, tiếng Anh và tiếng Nhật trên các túi đựng rác.

Hành động nhặt rác sau trận đấu của các CĐV Nhật là truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu. Ảnh: AFP.

Nguồn gốc một truyền thống tốt đẹp

Ông Koichi Nakano, giáo sư chính trị và lịch sử tại Đại học Sophia, cho biết các CĐV Nhật Bản tại những sự kiện thể thao quốc tế đơn giản chỉ đang làm điều họ đã quen từ thời còn là học sinh.

Trong văn hóa Nhật Bản có câu thành ngữ: “Con chim bay đi không để lại dấu vết”. Ý nghĩa trong tiếng Việt có thể hiểu là: “Rời đi và để mọi thứ nguyên vẹn như lúc bạn đến”.

Nhiều trường tiểu học ở Nhật không có nhân viên lao công chuyên trách, nên việc dọn dẹp được giao cho học sinh. Ngay cả tại các công sở, nhân viên cũng thường dành thời gian tự vệ sinh khu vực làm việc của mình.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng nổi tiếng là quốc gia có rất ít thùng rác công cộng. Người dân thường mang rác về nhà để xử lý thay vì bỏ lại nơi công cộng.

Theo các nhà xã hội học, từ góc nhìn của người Nhật, việc để lại một khán đài đầy rác sẽ tạo thêm gánh nặng cho người khác, vì thế đó là điều nên tránh. Bà Barbara Holthus, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản tại Đức, nhận định người Nhật đơn giản được nuôi dạy trong môi trường coi trọng trách nhiệm cộng đồng.

Hình ảnh các cổ động viên Nhật tham gia dọn rác trên khán đài được FIFA và dư luận quốc tế khen ngợi. Nguồn: Sina.

Bà cho rằng đây không phải là điều gì quá đặc biệt hay cao siêu, mà chỉ là kết quả của quá trình giáo dục xã hội từ nhỏ. Khi đã quen với cách hành xử đó, họ sẽ áp dụng ở mọi nơi, kể cả tại một sân vận động World Cup.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng văn hóa Nhật Bản thường đề cao tập thể nhiều hơn cá nhân. Trong khi ở nhiều nước phương Tây, mọi người quen với suy nghĩ rằng việc dọn dẹp không gian công cộng là trách nhiệm của các dịch vụ công, thì người Nhật có xu hướng chủ động xử lý phần việc của mình.

Nhiều học giả cho rằng nét văn hóa này còn gắn liền với sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Khi J-League ra đời hơn 30 năm trước, giải đấu luôn nhấn mạnh sự gắn kết giữa câu lạc bộ với cộng đồng địa phương. Điều đó khiến người hâm mộ cảm thấy họ là một phần của đội bóng và của chính sân vận động, từ đó hình thành ý thức giữ gìn không gian chung.

Vì thế, với người Nhật, việc nhặt rác sau trận đấu không phải hành động để gây chú ý hay tạo hình ảnh đẹp, mà đơn giản là một thói quen đã ăn sâu vào văn hóa và giáo dục của họ suốt nhiều thế hệ.

Theo Sina, Mainichi