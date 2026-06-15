Sony ứng dụng AI nâng cấp công nghệ bắt việt vị giúp đẩy nhanh tiến độ trận đấu tại World Cup

Hệ thống mới của Sony sử dụng nhiều camera độ phân giải cao và AI để rút ngắn thời gian quyết định, nâng cao độ chính xác trong trận đấu.

Tập đoàn công nghệ Sony vừa tiến hành nâng cấp toàn diện hệ thống hỗ trợ trọng tài tiên tiến mang tên Hawk-Eye. Sony khẳng định thế hệ công nghệ mới này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi kết quả phân tích băng hình vốn thường gây ra sự ức chế cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ trên sân bóng.

Hệ thống này hoạt động dựa trên mạng lưới nhiều camera độ phân giải cao lắp đặt xung quanh mái sân vận động để theo dõi liên tục quỹ đạo của quả bóng và mọi chuyển động của các vận động viên. Tại kỳ World Cup năm nay do ba quốc gia Bắc Mỹ đồng đăng cai, trí tuệ nhân tạo đã được bổ sung một thuật toán đặc biệt giúp tự động xác định chính xác thời điểm quả bóng hoàn toàn vượt qua đường biên.

Sự cải tiến vượt bậc này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn những khoảng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều phút đồng hồ như những gì từng xảy ra tại giải đấu trên đất Qatar trước đây. Theo luật thi đấu, quả bóng chỉ được coi là ra ngoài đường biên nếu toàn bộ khối cầu vượt qua vạch vôi bất kể là trên mặt cỏ hay ở trên không trung.

Hệ thống cập nhật sẽ lập tức gửi tín hiệu cảnh báo đến phòng vận hành trung tâm ngay khi phát hiện tình huống nhạy cảm, giúp các trợ lý trọng tài video kiểm tra nhanh hình ảnh siêu nét để đưa ra quyết định cuối cùng trong vài giây. Bên cạnh đó, công nghệ này còn hỗ trợ bắt lỗi việt vị tự động với độ chính xác tuyệt đối, truyền dữ liệu phân tích thẳng tới các trọng tài điều hành trên sân cỏ thay vì phải thông qua quy trình liên lạc trung gian phức tạp như trước.

Cùng với những giải pháp từ phía Nhật Bản, liên đoàn bóng đá thế giới cũng chính thức lựa chọn tập đoàn Lenovo làm đối tác công nghệ chiến lược để xây dựng các mô hình mô phỏng ba chiều cho toàn bộ các cầu thủ tham gia giải đấu. Các đoạn video dựng lại hình ảnh không gian này không chỉ hỗ trợ tối đa cho các quyết định thổi phạt của ban trọng tài, mà còn được trình chiếu trực tiếp trên các màn hình điện tử tại sân vận động và trên sóng truyền hình đại chúng để tăng tính minh bạch cho khán giả.

Theo Nikkei Asia