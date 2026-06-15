Giá vàng SJC tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 15/6 niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Sáng 15/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 13/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 146,9-149,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 13/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 147-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 147-149,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với ngày 13/6.

Giá vàng thế giới tăng 3,6 triệu

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/6 giao dịch ở mức 4.322 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước (13/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 11,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường tài chính quốc tế vừa đón nhận một luồng sinh khí mới khi giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ, áp sát ngưỡng tâm lý 4.322 USD/ounce. Sàn Kitco ghi nhận chuỗi tăng điểm kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp sau khi Washington và Tehran chính thức đặt bút ký kết một hiệp định hòa bình mang tính lịch sử, trực tiếp tháo dỡ lệnh phong tỏa và tái khơi thông hoàn toàn Eo biển chiến lược Hormuz.

Thông tin mang tính bước ngoặt này đã ngay lập tức kéo giá dầu thô trên thị trường quốc tế lao dốc về mức thấp nhất trong vòng 2 tháng, thổi bay nỗi ám ảnh về một cuộc khủng hoảng lạm phát chi phí đẩy toàn cầu — rào cản vĩ mô từng đè nặng lên các tài sản không sinh lời như kim loại quý suốt thời gian qua.

Theo các nguồn tin ngoại giao, thỏa thuận khung dự kiến sẽ được các bên chính thức ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/06 tới, bao gồm các điều khoản cốt lõi về việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran, đổi lại việc Tehran chấp nhận chấm dứt và đóng cửa toàn bộ chương trình hạt nhân định hướng quân sự.

Bên cạnh cú hích địa chính trị, tâm lý thị trường tuần này đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Giới phân tích Phố Wall đồng thuận cao với kịch bản Fed sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành để định vị lại dòng tiền sau khi áp lực năng lượng hạ nhiệt. Ở các diễn biến song song, Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) được dự báo sẽ duy trì vị thế trung lập, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhiều khả năng sẽ kích hoạt một đợt tăng lãi suất bổ sung nhằm bảo vệ đồng Yên trước áp lực tỷ giá.

Giá bitcoin tăng 1,9%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 15/6, giá Bitcoin đã chính thức thoát khỏi trạng thái kìm kẹp, vọt tăng lên ngưỡng 65.673 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 3,1% trong 24 giờ qua và củng cố vững chắc chuỗi hồi phục kéo dài sang phiên thứ 5 liên tiếp. Tâm lý hứng khởi bao trùm các sàn giao dịch sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt nhằm tái khơi thông hoàn toàn Eo biển chiến lược Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

So với mức giá của 7 ngày trước (63.237 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá đạt 3,9%. Xung lực đảo chiều mạnh mẽ này được củng cố bởi sự quay trở lại của dòng vốn tổ chức (inflow) đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Phố Wall, chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày rút ròng hoảng loạn trước đó.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 15,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.046 USD/BTC). Việc biên độ chu kỳ 30 ngày thu hẹp đáng kể sắc đỏ phản ánh các định chế tài chính lớn đã đóng lại chương cắt lỗ kỹ thuật và bắt đầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc, phân bổ lại dòng tiền ròng vào tài sản số.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 122 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.316 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.