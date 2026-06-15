Hôm nay hơn 8 triệu thuê bao bị chặn chiều gọi đi

Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.

Nhà mạng đến từng thôn bản phục vụ người dùng xác thực thông tin thuê bao.

Bất ngờ không gọi đi được từ sớm 15/6

Sáng 15/6, ông Lờ A Sình ở thôn Dào Cu Nha, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai bất ngờ không thể thực hiện cuộc gọi từ chiếc điện thoại đang sử dụng hằng ngày. Điện thoại vẫn hiển thị có sóng, nhận được cuộc gọi đến nhưng gọi đi không được.

Là người dân vùng cao, không thường xuyên sử dụng các ứng dụng số, ông Sình khá lo lắng khi không thể gọi đi. Tìm đến điểm hỗ trợ lưu động của Viettel, ông được biết thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Sau khi cập nhật thông tin, ông Sình có thể thực hiện cuộc gọi trở lại ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Câu chuyện của ông Lờ A Sình phản ánh tình huống mà nhiều người dân gặp phải trong ngày đầu tiên các nhà mạng khóa một chiều đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định.

Từ ngày 15/6, khoảng 8 triệu thuê bao di động trên cả nước đã bị chặn chiều gọi đi và nhắn tin đi theo lộ trình được cơ quan quản lý nhà nước ban hành.

Người dân xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai cấp tập thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đúng 0h ngày 15/6, hệ thống đã khóa một chiều đối với toàn bộ các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08. Hơn 5 triệu thuê bao Viettel bị khóa đợt này.

Viettel cho biết trong số 5 triệu thuê bao chưa hoàn thành xác thực, đa phần là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin, người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển. Đồng thời, có nhiều trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.

Đây là nhóm người chịu ảnh hưởng lớn khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột. Họ có thể mất đi công cụ kết nối. Tuy nhiên, Viettel cho biết đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo trực tuyến, đồng thời bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Cũng trong sáng 15/6, VinaPhone bắt đầu tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao VinaPhone bị khóa một chiều vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Nhà mạng này cho biết khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực và khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Như vậy, chỉ tính riêng hai nhà mạng Viettel và VinaPhone đã có hơn 8 triệu thuê bao bị khóa một chiều trong ngày đầu tiên triển khai quy định.

MobiFone cũng thông báo sẽ quyết liệt khóa 1 chiều đối với tất cả các thuê bao chưa xác thực thông tin.

Còn 60 ngày để tránh bị khóa 2 chiều

Theo các nhà mạng, khách hàng không cần quá lo lắng bởi dịch vụ sẽ được khôi phục ngay sau khi hoàn tất xác thực thông tin.

Đối với thuê bao Viettel, khách hàng có thể tự thực hiện xác thực tại nhà thông qua các ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID. Bên cạnh đó, Viettel bố trí khoảng 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc, bao gồm các cửa hàng Viettel, Viettel Store, điểm ủy quyền, điểm bán và các chuỗi bán lẻ như Thế giới di dộng, Hoàng Hà Mobile để hỗ trợ miễn phí cho người dân.

Nhà mạng này cũng tiếp tục duy trì tối đa nguồn lực hỗ trợ trong những ngày tới. Các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn bảo đảm nhân lực phục vụ khách hàng. Đặc biệt, đường dây nóng hỗ trợ tận nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường. Người dùng có thể gọi tổng đài 18008098, bấm phím 0 để được hỗ trợ.

VinaPhone phục vụ khách xác thực thông tin tại điểm giao dịch VNPT Bắc Hà - Lào Cai.

Đối với VinaPhone, khách hàng có thể thực hiện xác thực trên ứng dụng My VNPT hoặc VNeID đối với trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người dùng cũng có thể mang căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch VNPT, VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp.

Theo lộ trình quy định tại Thông tư 08, việc khóa một chiều từ ngày 15/6 mới là bước đầu tiên trong quá trình xử lý các thuê bao chưa xác thực thông tin. Sau khi bị khóa một chiều, người dùng sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực và cập nhật thông tin thuê bao.

Nếu đến ngày 15/8/2026 vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều. Khi đó, người dùng sẽ không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, tin nhắn.

Sau thời điểm khóa hai chiều, khách hàng vẫn có thêm 5 ngày để hoàn tất việc xác thực. Nếu thực hiện thành công trong khoảng thời gian này, dịch vụ sẽ được khôi phục theo quy định của nhà mạng.

Tuy nhiên, nếu sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều mà khách hàng vẫn không xác thực thông tin, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao theo quy định.

Các nhà mạng khuyến nghị những khách hàng đã nhận được thông báo yêu cầu xác thực nhưng chưa thực hiện cần sớm hoàn tất thủ tục để tránh bị gián đoạn liên lạc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thuê bao đang được sử dụng cho giao dịch ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các tài khoản số quan trọng khác.