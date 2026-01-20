Ông Trump dọa áp thuế 200% rượu vang Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế lên tới 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp, động thái được xem là nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do ông đề xuất, với mục tiêu giải quyết các xung đột toàn cầu.

Sáng kiến của ông Trump, trước mắt tập trung vào Gaza và sau đó mở rộng sang các điểm nóng khác, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò của Liên Hợp Quốc. Một nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết Tổng thống Pháp dự định sẽ từ chối lời mời tham gia hội đồng này.

Khi được hỏi về lập trường của ông Macron, ông Trump đáp: “Ông ấy nói vậy à? Thôi thì, chẳng ai muốn ông ấy cả vì ông ấy sẽ sớm rời nhiệm sở”.

“Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ta, và ông ta sẽ tham gia. Nhưng ông ta cũng không bắt buộc phải tham gia”, ông Trump nói thêm.

Một phần trong đòn công kích nhằm vào EU

Tổng thống Macron dự kiến chỉ có mặt tại Davos trong hôm 20/1 trước khi trở về Paris vào buổi tối cùng ngày. Các trợ lý Điện Élysée cho biết không có kế hoạch kéo dài chuyến đi sang thứ Tư – thời điểm ông Trump đến thị trấn nghỉ dưỡng trên núi của Thụy Sĩ.

Trong một động thái công kích khác nhằm vào nhà lãnh đạo Pháp, ông Trump còn công bố một tin nhắn riêng của ông Macron, trong đó Tổng thống Pháp nói rằng ông không hiểu các hành động của ông Trump liên quan tới Greenland. Pháp sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống thay thế ông Macron vào năm 2027.

Hiện nay, rượu vang và đồ uống có cồn xuất khẩu từ EU sang Mỹ đang chịu mức thuế 15% – mức thuế mà Pháp đã vận động mạnh mẽ để đưa về 0% kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ–EU tại Scotland mùa hè năm ngoái.

Mỹ là thị trường lớn nhất của rượu vang và rượu mạnh Pháp, với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,8 tỷ euro trong năm 2024.

“Việc liên tục xuất hiện các mối đe dọa mới sẽ khiến ngành này khó đầu tư hơn, khiến các doanh nghiệp khó đưa ra quyết định về đầu tư của chính mình”, bà Laurence Whyatt, Trưởng bộ phận nghiên cứu đồ uống châu Âu tại Barclays, nhận định. “Họ sẽ phải thận trọng hơn, giữ lại tiền mặt, không đầu tư, vì cần chuẩn bị để chống chọi với các cú sốc bất cứ lúc nào”.

Cổ phiếu của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH – chủ sở hữu các nhà sản xuất champagne lớn như Moët & Chandon – đã giảm 2% trong phiên giao dịch đầu ngày.

Ông Gabriel Picard, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp (FEVS), nói với Reuters hôm đầu tuần, trước khi xuất hiện đe dọa mới, rằng ngành này đã chịu mức sụt giảm từ 20% đến 25% hoạt động tại thị trường Mỹ trong nửa cuối năm ngoái do các biện pháp thương mại trước đó.

Một trợ lý của ông Macron cho biết Điện Élysée đã ghi nhận các phát biểu của ông Trump và nhấn mạnh rằng việc đe dọa thuế quan nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của một bên thứ ba là điều không thể chấp nhận.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp: Lời đe dọa của ông Trump là “tàn bạo”

Châu Âu hiện đang cân nhắc gói trả đũa thuế quan trị giá 93 tỷ euro, thậm chí cả khả năng sử dụng “Công cụ chống cưỡng ép” (Anti-Coercion Instrument) của EU, để đáp trả một mối đe dọa khác của ông Trump về việc tăng thuế đối với một nhóm quốc gia châu Âu liên quan tới Greenland.

“Đây là hành động tàn bạo, được thiết kế để bẻ gãy chúng tôi, là công cụ của sự tống tiền. Tất cả những điều này đều không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard nói trên kênh TF1. “Chúng tôi có các công cụ trong tay; châu Âu phải có trách nhiệm. Chúng ta không thể cho phép sự leo thang như vậy”.

Trước đây, ông Trump cũng từng đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang và các đồ uống có cồn khác nhập khẩu từ EU, trong đó có hồi tháng 3 năm ngoái khi căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương leo thang.

Các chính phủ đã phản ứng một cách thận trọng trước lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” của ông Trump – một kế hoạch mà các nhà ngoại giao cảnh báo có thể làm tổn hại đến vai trò và hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Theo một dự thảo điều lệ do chính quyền Mỹ gửi tới khoảng 60 quốc gia, các thành viên muốn kéo dài tư cách thành viên quá ba năm sẽ phải đóng góp 1 tỷ USD tiền mặt, theo tài liệu mà Reuters tiếp cận được.

Theo Reuters