Đan Mạch điều thêm quân tới Greenland sau khi ông Trump dọa áp thuế

Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với các nước châu Âu nếu không được phép mua hòn đảo tự trị ở Bắc Cực này.

Ông Trump từ lâu đã tìm cách mua Greenland từ Đan Mạch, viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia và nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc tại khu vực. Trước đề xuất này, các nước thành viên NATO ở châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Copenhagen, trong khi Đan Mạch kiên quyết bác bỏ ý định của Washington.

Một đợt binh sĩ Đan Mạch mới đã tới Greenland trong hôm 19/1. Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên quân của Đan Mạch tại Greenland, nói với truyền thông địa phương rằng ít nhất 100 binh sĩ đã được triển khai tại thủ phủ Nuuk của hòn đảo, cùng với khoảng 100 binh sĩ khác được bố trí tại Kangerlussuaq.

Người phát ngôn quân đội Đan Mạch cho biết với CNN rằng sẽ có sự gia tăng “đáng kể” về quân số tại Greenland. Động thái này là một phần của cuộc tập trận Arctic Endurance, được khởi động nhằm đáp trả áp lực ngày càng gia tăng từ ông Trump.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố có thể sẽ phải giành quyền kiểm soát Greenland “bằng biện pháp cứng rắn” nếu Copenhagen không hợp tác. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã bác bỏ các lời đe dọa này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sky News, khẳng định: “Chúng tôi có những lằn ranh đỏ không thể bị vượt qua”.

“Không thể dùng đe dọa để giành quyền sở hữu Greenland. Tôi không có ý định làm leo thang tình hình này”, ông Rasmussen nói.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp mức thuế mới 10% đối với một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Anh, Pháp và Đức, đồng thời nâng mức thuế lên 25% nếu đến ngày 1/6 không đạt được thỏa thuận về Greenland. Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn tuyên bố rằng “không có tài liệu pháp lý nào bằng văn bản” xác lập quyền sở hữu của Đan Mạch đối với Greenland.

“Tôi đã làm nhiều cho NATO hơn bất kỳ ai khác kể từ khi liên minh này được thành lập, và giờ đây NATO nên làm điều gì đó cho nước Mỹ”, ông Trump viết.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia châu Âu cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào một quốc gia thành viên NATO khác sẽ trên thực tế phá hủy toàn bộ liên minh này.

Theo RT