Ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 18/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải - người vừa được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tiếp đó, các đại biểu bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và bầu ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu khi nhận chức. Ảnh: Hatinhgov.vn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định bày tỏ sự cảm ơn đối với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách.

Ông Định nhấn mạnh Hà Tĩnh là vùng đất kiên cường, hiếu học, giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng và khát vọng phát triển. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, trở thành điểm sáng trong phát triển của cả nước.

Tân Chủ tịch hứa sẽ nỗ lực học hỏi, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trước đó vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định, quê tại phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật và cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế, gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư Quận ủy Thuận Hóa; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Ngày 3/10, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 17/10, HĐND thành phố Huế bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi nhận quyết định điều động về Hà Tĩnh.