Sáng tạo trẻ ngành Y tế: Từ ý tưởng đến thực hành bằng AI và chuyển đổi số

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội 2025 đã cho thấy các bác sĩ trẻ đã đưa AI và chuyển đổi số vào thẳng buồng bệnh, phòng khám, giải những bài toán quá tải rất cụ thể của bệnh viện.

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội năm 2025 diễn ra hôm nay, 19/12, tại BVĐK Đức Giang, do ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, làm Trưởng Ban Chỉ đạo với các thành viên là đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Y tế Hà Nội…

Hoạt động này nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong y tế, đã thu hút 133 đề tài và 32 đơn vị tham gia.

Các đề tài dự thi đều mang tính ứng dụng cao tại các cơ sở y tế

Hội thi năm nay phản ánh một chuyển động rõ rệt trong tư duy đổi mới của đội ngũ y tế trẻ. Nhiều đề tài, kỹ thuật có tính mới, tính ứng dụng cao, gắn liền với thực tiễn công tác chuyên môn và quản lý y tế, đi thẳng vào những vấn đề tồn tại hằng ngày tại bệnh viện (BV): quá tải, thiếu nhân lực, dữ liệu phân tán, quy trình thủ công và áp lực nâng cao chất lượng điều trị.

Dấu ấn đậm nét của hội thi là AI và chuyển đổi số, được triển khai theo cách “đo ni đóng giày” cho từng tuyến, từng loại hình cơ sở y tế, trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho bác sĩ, điều dưỡng và bộ phận quản lý.

AI hỗ trợ chuyên môn tại bệnh viện tuyến cuối

BV Bạch Mai, BV Việt Đức mang đến nhiều đề tài tập trung vào ứng dụng AI trong xử lý và phân tích dữ liệu chuyên môn. Các giải pháp hướng tới hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh, theo dõi diễn biến người bệnh và sàng lọc thông tin từ lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh mỗi ngày.

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân lớn, cường độ làm việc cao, AI được tiếp cận như một công cụ giảm tải, giúp chuẩn hóa đánh giá và rút ngắn thời gian xử lý thông tin. Các báo cáo tập trung vào khả năng tích hợp AI vào quy trình sẵn có, phù hợp với điều kiện của BV công lập.

Cách tiếp cận này cho thấy tư duy thực tế của các bác sĩ trẻ: công nghệ chỉ có giá trị khi giúp họ làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và an toàn hơn cho người bệnh.

Ban giám khảo đều là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Chuyển đổi số phục vụ vận hành bệnh viện

Nhóm BV tuyến thành phố như Đức Giang, Xanh Pôn, Thanh Nhàn chuyển đổi số được triển khai sâu vào điều hành và quản lý khám, chữa bệnh. Nhiều đề tài tập trung số hóa quy trình tiếp đón, quản lý luồng bệnh nhân, điều phối nhân lực và kiểm soát hoạt động chuyên môn theo thời gian thực.

Các đề tài hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện, hỗ trợ cán bộ y tế trong công việc hằng ngày và cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh.

Các BV và trung tâm y tế quận, huyện tập trung vào sáng kiến quản lý dữ liệu, vật tư và trang thiết bị bằng các công cụ số phù hợp với điều kiện thực tế. Việc thay thế ghi chép thủ công bằng hệ thống quản lý tập trung giúp giảm sai sót, tăng khả năng kiểm soát và hỗ trợ lãnh đạo cơ sở ra quyết định nhanh hơn. Đây cũng là minh chứng cho thấy chuyển đổi số không chỉ dành cho bệnh viện lớn, mà hoàn toàn khả thi và cần thiết ở tuyến cơ sở nếu được triển khai đúng hướng.

Công nghệ hướng về người bệnh

Bên cạnh AI và số hóa, Hội thi ghi nhận nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến từ các BV chuyên khoa như BV Phụ sản Hà Nội, BV Nhi Hà Nội, BV Tim Hà Nội… tập trung cải tiến quy trình kỹ thuật, tổ chức công việc tại khoa phòng và tối ưu thao tác chuyên môn.

Nhiều sáng kiến nhằm rút ngắn thời gian thực hiện kỹ thuật, nâng cao an toàn người bệnh và giảm áp lực cho bác sĩ, điều dưỡng trong các khoa có cường độ làm việc cao. Điểm chung của các đề tài này là xuất phát trực tiếp từ thực hành điều trị, nơi mỗi cải tiến nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Thí sinh trình bày các sáng kiến

Một số báo cáo tiêu biểu tập trung cải tiến trải nghiệm người bệnh thông qua ứng dụng CNTT trong đăng ký khám, quản lý lịch hẹn và cung cấp thông tin. Các giải pháp này được triển khai tại những BV có lưu lượng khám lớn, góp phần giảm thời gian chờ, tăng tính minh bạch và cải thiện sự hài lòng của người dân.

Từ hội thi có thể thấy, AI và chuyển đổi số y tế tại Hà Nội đang đi theo hướng thực chất, bám sát nhu cầu của từng tuyến, từng bệnh viện. Không còn khoảng cách giữa ý tưởng và thực hành, nhiều sáng kiến đã sẵn sàng áp dụng, nhân rộng trong hệ thống y tế Thủ đô, với lực đẩy đến từ chính đội ngũ thầy thuốc trẻ.