Tổng bí thư: Ứng dụng công nghệ số và AI giúp Tuyên giáo – Dân vận nắm bắt dư luận chính xác hơn

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo, dân vận đã giúp nắm bắt dư luận xã hội nhanh chóng, chính xác hơn.

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, “phủ xanh” không gian mạng

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác Tuyên giáo và Dân vận là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo Tổng bí thư, toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nhấn mạnh công tác Tuyên giáo và Dân vận trong năm qua đã có bước đổi mới rõ nét cả về tư duy và phương pháp hành động, nổi bật là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng ở việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng. Ngành cũng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên giáo, dân vận đã giúp nắm bắt dư luận xã hội nhanh chóng, chính xác hơn, góp phần để Đảng “lắng nghe” hơi thở cuộc sống.

Tổng bí thư khẳng định những kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ toàn ngành, đồng thời trân trọng biểu dương những nỗ lực thầm lặng của các “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, thông tin tuyên truyền và dư luận xã hội, góp phần thắt chặt ý Đảng với lòng Dân.

"Đất nước đang thay đổi mạnh mẽ, tích cực từng ngày trên tất cả các lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng cho toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, là quyết tâm cải cách bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", Tổng bí thư nói.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo Tổng bí thư, không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp tục cải cách đổi mới, mà còn tạo thêm động lực cho bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện, tạo ra không gian phát triển mới với nền hành chính gọn nhẹ, khoa học, hiện đại, đủ tầm đón đầu các cơ hội phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”

Tổng bí thư cho biết từ đầu năm 2025, chúng ta đã có những chuyển động mạnh mẽ từ thể chế đến thực tiễn thông qua nhiều cơ chế chính sách lớn. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá. Đây chính là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai.

Công cuộc sắp xếp lại bộ máy nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Đảng khẳng định những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của Ngành Tuyên giáo và Dân vận. “

Tổng bí thư nêu rõ, chúng ta đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Tổng bí thư đề nghị toàn Ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chế độ và Nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go… Phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đầy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng...

Tổng bí thư yêu cầu cần bám sát thực tiễn,“bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống Nhân dân và dư luận xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số theo Tổng bí thư, phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”; phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”.

Đồng thời, phải tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, phải làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”.

Thời gian trước mắt, Tổng bí thư yêu cầu tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân.

Đặc biệt, trong tiến trình bước vào kỷ nguyên số, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình.