Truy tố Chủ tịch Z Holding điều hành đường dây sản xuất hàng giả hơn 2.400 tỷ đồng, rửa tiền 83 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Z Holding) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hoàng Quang Thịnh (bên trái), Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding và La Khắc Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Thịnh cùng Văn Minh, Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm này xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 là hàng giả. Ảnh: Bộ Công an.

Điều tra xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó có 26 sản phẩm là hàng giả đã được sản xuất, buôn bán, có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Riêng doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là 2.018 tỷ đồng. Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh nhóm này đã lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế - hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ đồng. Việc này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc họ bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Về hành vi rửa tiền, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền 83 tỷ đồng. Số này là nguồn tiền bất hợp pháp do buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán mà có.