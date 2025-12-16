Lộ diện “ông trùm” đường dây kinh doanh đa cấp tiền ảo, lừa đảo 2.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư

Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Cầm đầu là Huỳnh Đức Vân, trú tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và 7 đối tượng khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP HCM cùng nhiều đối tượng khác tạo lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage cùng các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm: hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng trị giá tương đương hơn 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.