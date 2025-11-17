Chủ tịch Vĩnh Long làm Chủ tịch Cà Mau

Ngày 17/11, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời phát biểu khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Cà Mau.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; lắng nghe và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hứa sẽ tập trung cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực vì cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của tỉnh Cà Mau mới.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) có trình độ Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Tiến sĩ chính trị học.

Ông Lữ Quang Ngời đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Bí thư Huyện uỷ Tam Bình; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.