Chủ tịch tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Sáng 18/12, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An.

Trong vụ án, có 29 bị cáo bị cấp sơ thẩm phạt tù. Sau đó, 17 người làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, và 2 người khác đã rút đơn. Như vậy, có 14 người hầu tòa phúc thẩm.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các bị cáo khác đến phiên xét xử. Nguồn: Q.A.

Trước phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, người lĩnh án nặng nhất với 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng – đã nộp thêm 47 tỷ đồng khắc phục hậu quả cùng 155 triệu đồng án phí. Đến nay, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Duy Hưng đến phiên xử. Ảnh: Q.A.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng là người đầu tiên được xét hỏi tại phiên tòa. Tại đây, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Hưng cho biết, ngoài số tiền 10 tỷ đồng mà các bị cáo khác đã nộp để khắc phục hậu quả, bản thân bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện khắc phục thêm hơn 60 tỷ đồng. Sau đó, số tiền còn lại hơn 47 tỷ đồng cũng đã được bị cáo và gia đình nộp đủ trước phiên phúc thẩm.

Về phương thức và thủ đoạn phạm tội, bị cáo Hưng thừa nhận hoàn toàn theo nội dung bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Các gói thầu gồm: cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), quốc lộ 14E.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND một số tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó, Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời, hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định, để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán....

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án, để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.