Đà Nẵng khởi động chương trình tiêm vaccine HPV miễn phí cho hơn 200 bé gái

Sáng 18/12, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tổ chức chương trình tiêm vaccine HPV miễn phí và tập huấn nâng cao nhận thức phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho hơn 200 bé gái, với 416 liều vaccine được viện trợ bởi Rotary Đà Nẵng và các tổ chức phi chính phủ.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án tiêm vaccine phòng HPV miễn phí và đào tạo nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung, hiểu biết về tình dục an toàn cho các bé gái trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự án nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài của các bạn trẻ nữ trong cộng đồng trước virus Human Papillomavirus (HPV) - nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung do Công ty TNHH Xã hội Rotary Club of Đà Nẵng (Rotary Đà Nẵng) và các tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Tại sự kiện, Công ty Rotary Đà Nẵng, các tổ chức phi chính phủ trao viện trợ cho 30 bé gái tiêm chủng cùng ngày; đồng thời tặng 416 liều vaccine HPV được cung cấp miễn phí thông qua hình thức tiêm chủng trực tiếp cho các bé gái đủ điều kiện tiêm chủng do Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đảm nhận.

Đi kèm với các đợt tiêm chủng, bệnh viện còn tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của các bạn trẻ nữ về virus HPV và các kiến thức cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm các bệnh liên quan đến HPV tại cộng đồng.

Ông Michael Roberts, Chủ tịch Rotary Đà Nẵng cho biết chương trình tặng vaccine thể hiện cam kết không ngừng của Rotary đối với việc chăm sóc sức khỏe dự phòng và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

PSG.TS.BS Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Đại điện Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, PSG.TS.BS Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, nhất là việc phòng bệnh đối với mỗi các nhân được tiêm chủng và việc học tập nâng cao nhận thức về phòng bệnh liên quan đến HPV.

“Chương trình sẽ giúp các em hiểu biết hơn và truyên truyền cho cộng đồng các kiến thức cơ bản, thiết thực về HPV và nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung, hiểu biết về tình dục an toàn”, PSG.TS.BS Trần Thị Hoàng chia sẻ.