Thủ tướng: Không còn lý do để chậm xây dựng lại nhà sau lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân sau lũ, nhấn mạnh không còn lý do để chậm trễ, không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm.

Ngày 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Theo báo cáo cập nhật đến 17h ngày 16/12, cả nước có 1.653 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi cần xây dựng lại. Trong đó, Quảng Trị ghi nhận 1 nhà, Thừa Thiên Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà và Lâm Đồng 40 nhà.

Số liệu này tăng thêm 19 nhà so với báo cáo ngày 8/12. Cụ thể, Quảng Ngãi tăng 2 nhà sau khi rà soát lại, còn Lâm Đồng tăng 17 nhà do sạt lở trong đợt mưa lũ từ ngày 13-15/12.

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk đã khởi công 631 nhà. Số liệu này tăng thêm 651 nhà so với ngày 8/12.

Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, người dân đã ở, trở về nhà là 474 nhà (Đà Nẵng là 8, Quảng Ngãi là 9, Gia Lai là 454, Khánh Hòa là 3).

Cả nước có 35.731 nhà hư hỏng cần sửa chữa, tập trung nhiều nhất tại Gia Lai (28.472 nhà) và Đắk Lắk (6.132 nhà). Số liệu giảm so với báo cáo ngày 8/12 do Quảng Ngãi, Gia Lai loại trừ các trường hợp hư hỏng nhẹ không cần hỗ trợ; riêng Lâm Đồng tăng thêm 3 nhà do mưa lũ giữa tháng 12. Đến nay, đã có 32.259 nhà được sửa chữa, đạt 90,3%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là việc làm rất có ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo và "chúng ta phải đặt mình vào địa vị của người dân không có nhà ở để hành động".

Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk, TP Đà Nẵng trong tuần qua đã triển khai khởi công xây dựng lại nhà cho bà con với số lượng nhiều nhất; Gia Lai hoàn thành việc xây dựng lại nhiều nhà ở.

Cũng theo báo cáo của các địa phương tại hội nghị, đến giờ này các địa phương không có khó khăn về kinh phí, đất đai, nguyên vật liệu, nhân công, thiết kế. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác này với tinh thần "chiến dịch Quang Trung", chiến dịch không có tiếng súng nhưng mà phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để làm nức lòng người dân, để người dân an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đến ngày 31/12 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa, đến ngày 31/1 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới; quá trình làm nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời Thủ tướng, về kinh phí, đất đai, nguyên liệu, nhân công, thiết kế và các vấn đề khác.

"Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ nay đến các thời hạn trên, thời gian không còn nhiều, do đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, tiện ở đâu thì giúp ở đấy".

Các địa phương lo vật liệu, thiết kế cho nhân dân; Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công xây dựng với tinh thần "Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ"; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, bám sát tình hình, xử lý các việc phát sinh liên quan đất đai, vật liệu xây dựng.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ và sử dụng kinh phí hỗ trợ. Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tích cực hỗ trợ các địa phương. Các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đặc biệt là về vấn đề điểm tựa lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.

Về khôi phục hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… phải sửa chữa, khắc phục để báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Với các hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác, vấn đề tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…