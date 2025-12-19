Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước

Sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Bộ trưởng Xây dựng, Nội vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng bấm nút khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên cả nước.

Cùng lúc đó, tại tất cả điểm cầu khác khắp các tỉnh thành, lãnh đạo Chính phủ, địa phương và các nhà đầu tư cũng cùng thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp nối thành công của 2 ngày lễ khởi công, khánh thành đợt trước, hôm nay cả nước tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm. Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, đóng vai trò đặc biệt, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho hay Việt Nam còn rất nhiều dự án đang chờ được triển khai.

"Những dự án này thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn xa biển lớn, tiến sâu trong lòng đất, và bay cao tới vũ trụ của con người và dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình ý Đảng lòng dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó có những công trình lớn chưa từng có, những công trình mới có ý nghĩa lịch sử", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân đóng góp 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%.

Trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm: (1) Bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu; (2) Bảo đảm nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; (3) Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; (4) Bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; (5) Bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật – mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại sự kiện sáng nay, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Binh đoàn 12, Công ty Cổ phần Lizen, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Đèo Cả, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), ghi nhận các đóng góp của các doanh nghiệp, cơ quan trong phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 10 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".