AI và chuyển đổi số mở lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh tại Hà Nội

Hội thảo khoa học “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế” do ngành Y tế khu vực Hà Nội tổ chức đã làm rõ lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh và giải pháp công nghệ đang được triển khai tại các cơ sở y tế của Thủ đô.

Hội thảo được tổ chức hôm nay, 18/12, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang với sự tham dự của các cơ sở y tế Thủ đô.

PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BVĐK Đức Giang, nhấn mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của y tế hiện đại. AI và công nghệ số không chỉ tối ưu hóa công tác quản lý mà còn trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh lấy người bệnh làm trung tâm. Hội thảo là diễn đàn để các BV, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ chia sẻ kinh nghiệm, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, sâu rộng.

13 báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo tập trung vào những nội dung then chốt của chuyển đổi số y tế, từ hạ tầng dữ liệu, bệnh án điện tử đến ứng dụng AI trong lâm sàng, quản trị bệnh viện và y tế dự phòng.

Bệnh án điện tử – nền tảng của bệnh viện thông minh

Mở đầu chuỗi tham luận, đại diện BVĐK Đức Giang chia sẻ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025–2030. Theo đó, chuyển đổi số được xác định là trụ cột chiến lược, với mục tiêu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ số hóa trong năm 2025 và từng bước xây dựng BV thông minh đến năm 2030.

Trọng tâm của lộ trình là số hóa và tự động hóa toàn diện hoạt động quản trị, vận hành và khám chữa bệnh. BV đã triển khai văn phòng điện tử, giảm tối đa giấy tờ; nâng cao hiệu quả điều hành thông qua hệ thống quản lý văn bản; hoàn thành hồ sơ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; công bố triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh án điện tử toàn diện được xác định là “trái tim số” của BV thông minh, thay thế hồ sơ giấy và tạo nền tảng cho phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và từng bước chuyển đổi mô hình chăm sóc từ điều trị bệnh sang quản lý sức khỏe lâu dài. Trên cơ sở đó, BV định hướng phát triển đồng bộ ba trụ cột: hành trình người bệnh thông minh, vận hành thông minh và lâm sàng thông minh.

Mô hình "BV chị - em" giúp BV Xanh Pôn hỗ trợ các BV tuyến dưới hiệu quả thông qua chuyển đổi số.

Từ số hóa đến hệ sinh thái y tế thông minh

Báo cáo của BV Xanh Pôn cho thấy trong bối cảnh già hóa dân số, chi phí điều trị gia tăng, thiếu hụt nhân lực và gánh nặng bệnh tật phức tạp, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu chiến lược bắt buộc. Mô hình BV thông minh, với nền tảng là dữ liệu, AI và Internet vạn vật, lấy người bệnh làm trung tâm, được xác định là hướng đi tất yếu để bảo đảm tính bền vững của hệ thống y tế.

Trọng tâm của mô hình này là hồ sơ bệnh án điện tử (EMR)– “xương sống” dữ liệu cho toàn bộ hoạt động lâm sàng, quản lý và nghiên cứu. EMR cho phép tích hợp dữ liệu đa nguồn, hỗ trợ quyết định lâm sàng chính xác, cá nhân hóa điều trị và tạo nền tảng cho y học dự đoán, y học chính xác.

Thực tiễn triển khai tại BV Xanh Pôn cho thấy chuyển đổi số giúp giảm phụ thuộc hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian chờ, nâng cao trải nghiệm người bệnh, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn, đồng thời tăng cường năng lực quản lý và liên thông dữ liệu.

Đại diện BV Ung bướu Hà Nội cho biết là BV xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả vận hành.

Từ năm 2022, BV tập trung nâng cấp hạ tầng CNTT, triển khai đồng bộ các hệ thống HIS, LIS, PACS và số hóa trên 70% quy trình chuyên môn và đã chính thức triển khai EMR mức 6, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Nhiều tiện ích số được đưa vào phục vụ người bệnh như tiếp đón bằng căn cước công dân gắn chip, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng di động đặt lịch, tra cứu kết quả và lưu trữ hồ sơ sức khỏe.

Chuyển đổi số ở BV Đức Giang làm thay đổi thủ tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám bằng số hoá.

Trong lĩnh vực chuyên môn, BV đẩy mạnh ứng dụng AI, tiêu biểu là AI hỗ trợ đọc X-quang với hơn 21.000 ca được phân tích, góp phần phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ác tính, đồng thời triển khai telehealth, kết nối hội chẩn với nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Tại hội thảo, các báo cáo còn đề cập nhiều nội dung chuyên sâu như tích hợp và bảo mật dữ liệu y tế, AI trong chẩn đoán hình ảnh, tối ưu hóa phác đồ điều trị, giám sát dịch tễ sốt xuất huyết bằng công nghệ bản đồ, cá thể hóa liều thuốc và vai trò của hạ tầng tính toán hiệu suất cao cho chuyển đổi số y tế.