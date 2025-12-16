Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sắp đi vào hoạt động

Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ đặt tại tòa nhà 22 tầng, thuộc khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng.

Thông tin vừa được VP UBND TP Đà Nẵng cho biết sau cuộc họp của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh với các cơ quan liên quan về việc tổ chức Lễ khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch thường trực Hồ Kỳ Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại của công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong đó, lưu ý đảm bảo chu đáo, an toàn và hiệu quả.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Ngoại vụ chủ trì công tác phiên dịch cho lãnh đạo thành phố tại sự kiện và hoạt động bên lề. Chủ trì mời, quản lý và hướng dẫn các cơ quan báo chí nước ngoài đến đưa tin sự kiện.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra sự kiện và xây dựng phương án điều tiết giao thông phù hợp.

Dự kiến Lễ khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào ngày 21/12 tại khu Công viên Phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, phường Hải Châu.

Để đảm bảo cho Trung tâm đi vào vận hành trong thời gian đầu, UBND TP Đà Nẵng đã chuẩn bị một tòa nhà 22 tầng tại khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh cũng đã chủ trì họp rà soát công tác vận hành thử Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam TP Đà Nẵng.

Về dài hạn, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng và hình thành hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ tài chính thương mại, tài chính số.