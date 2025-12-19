Khoảng trống pháp lý “kìm” tốc độ giải ngân 25.000 tỷ cho khoa học công nghệ

Khoảng trống pháp lý giữa quy định cũ và mới gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện phân bổ gói ngân sách 25.000 tỷ và tiến độ giải ngân các đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nêu tồn tại này tại Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.



Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 57, những kết quả đạt được bước đầu tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn triển khai tiếp theo. Thực tiễn triển khai cũng cho thấy còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế.

Thứ nhất là có độ lệch về thể chế. Do năm 2025 chúng ta tập trung vào việc xây dựng thể chế, cho nên giữa quy định cũ và quy định mới có khoảng giao nhau, tạo nên khoảng trống pháp lý, gây khó khăn trong việc giao, tổ chức thực hiện nhiệm vụ như là việc phân bổ gói ngân sách 25.000 tỷ và tiến độ giải ngân các đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là tiến độ, chất lượng chưa đồng đều. Do thời gian triển khai ngắn, khối lượng nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, dẫn đến mức độ chất lượng và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu đúng thời gian và chất lượng.

Thứ ba đó là tính chủ động chưa cao. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số yêu cầu sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt.

Tuy nhiên, ở một số bộ, ngành, địa phương, nhân sự phụ trách vẫn còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm. Vẫn tồn tại tâm lý chờ đợi, phụ thuộc vào hướng dẫn cấp trên trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Thứ năm, thủ tục hành chính, tính liên thông, đồng bộ kết nối của các nền tảng dữ liệu, hạ tầng vật lý còn hạn chế, vẫn còn một số địa bàn chưa được phủ sóng hết.



Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ghi nhận nhiều địa phương đã chủ động triển khai chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hình thành các trung tâm, nền tảng, mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điều này cho thấy chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa đến cấp cơ sở, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống.

Theo thống kê, các địa phương có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn cao là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Đồng Tháp.

Quảng Ngãi, Cần Thơ và Lào Cai đã thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo. Phú Thọ đã đưa vào sử dụng thí điểm chatbot ứng dụng AI.

Hà Tĩnh, Cao Bằng, Đồng Nai là những địa phương đứng đầu về việc giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Bắc Ninh duy trì vị trí đứng đầu cả nước về kết quả xếp hạng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoàn thành 100% tiêu chí xanh hóa.

Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế vẫn tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo.

Sự nỗ lực của các bộ, ngành trong thời gian qua cũng đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Bộ Ngoại giao đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho khoảng 5.000 chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, sẵn sàng giới thiệu 100 chuyên gia hàng đầu phục vụ phát triển đất nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai. Bộ Nội vụ đã vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Quốc phòng khẳng định vai trò tự chủ khi làm chủ hoàn toàn chu trình R&D và sản xuất tập trung vào các công nghệ chiến lược.

Bộ Công an đóng vai trò là hạt nhân vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số liên ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy mô hình 3 nhà. Bộ Tư pháp hoàn thành cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Ngân hàng Nhà nước tiên phong trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và còn nhiều các thành tích khác.

Đối với doanh nghiệp và trường đại học, đến nay đã có 20 doanh nghiệp đồng hành tham gia phát triển 6 sản phẩm công nghệ chiến lược, điển hình như là: Viettel, VNPT, FPT, VNG, Mobifone, VinMotion…

Các trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách Khoa tiên phong triển khai mô hình ba nhà và đào tạo nhân lực chất lượng cao, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo.