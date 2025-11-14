Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Còn ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn. UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết quyết định được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc bố trí toàn bộ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư Trung ương tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới tại tỉnh Bắc Ninh. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới lãnh đạo Trung ương; các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên - nơi đã tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, trưởng thành và cống hiến

Ông Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Sơn hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo đời sống và hạnh phúc của người dân Bắc Ninh.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Nguyên. Ông là Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp.

Quá trình công tác, ông Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên…