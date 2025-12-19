close Đăng nhập

Ấn tượng lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam

Quỳnh An
Xuân Lực
Quỳnh An Xuân Lực

Tối 18/12, lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Nhân dịp này, VietTiems ra mắt giao diện và CMS mới, đón nhận nút vàng YouTube, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số.

Tối 18/12, Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội và 10 năm Ngày thành lập Tạp chí. Trong ảnh từ trái qua phải, Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes chụp hình lưu niệm cùng các vị khách mời tới dự sự kiện.

Tối 18/12, Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội và 10 năm Ngày thành lập Tạp chí. Trong ảnh từ trái qua phải, Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes chụp hình lưu niệm cùng các vị khách mời tới dự sự kiện.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, nhiều hội, hiệp hội chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội. Trong ảnh, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, nhiều hội, hiệp hội chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội. Trong ảnh, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch VDCA Hồ Quang Lợi (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam và khách mời.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch VDCA Hồ Quang Lợi (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam và khách mời.

la-02082.jpg
Ông Vũ Kiêm Văn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA cùng ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (giữa) và các khách mời chụp hình lưu niệm tại sự kiện.
la-02104.jpg
Dự sự kiện lễ kỷ niệm còn có các chuyên gia, KOL, đại diện đối tác của VDCA và Tạp chí VietTimes. Trong ảnh, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên chụp ảnh cùng lãnh đạo Công ty CP Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện 5G và KOL Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion).
la-02105.jpg
Các khách mời hứng khởi chụp ảnh photobooth khi nhận được nhiều tấm hình đẹp sau vài giây.
la-02197.jpg
Dự lễ kỷ niệm có ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Ông là Chủ tịch đầu tiên của VDCA.
la-02235.jpg
Nhà báo Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV tại sự kiện.
la-02246.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn (giữa), Uỷ viên Hội đồng Cố vấn VDCA, đồng Chủ tịch - Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston cùng nhiều chuyên gia, cố vấn VDCA tới dự sự kiện lễ kỷ niệm.
la-02282.jpg
Tham dự sự kiện còn có nguyên lãnh đạo, cộng tác viên của Tạp chí điện tử VietTimes.
la-02304.jpg
Nhà báo Lê Đức Sảo (Lê Thọ Bình), Phó Chủ tịch VDCA cùng TS David Nghiêm (phải), chuyên gia vi mạch kỳ cựu tại Mỹ, theo dõi sự kiện lễ kỷ niệm
la-02367.jpg
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam điểm lại hành trình phát triển của VDCA từ ngày đầu thành lập. Chủ tịch VDCA cho biết qua các nhiệm kỳ, Hội không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đến nay đã có 14 đơn vị thành viên là các viện, trung tâm, câu lạc bộ chuyên ngành.
la-02409.jpg
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có quy mô và ảnh hưởng quốc gia, nổi bật là Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2018 và đến nay đã trải qua 8 mùa giải, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam, các hoạt động bảo vệ bản quyền số và hợp tác quốc tế cũng được Hội đẩy mạnh. Với nhiều đóng góp nổi bật vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, VDCA đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA tặng bằng khen. Trong ảnh, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trao bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng
la-02417.jpg
Thay mặt VDCA, Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng nhận bằng khen của VUSTA từ ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch - VUSTA
Gửi lời chúc mừng sinh nhật 10 năm thành lập Tạp chí điện tử VietTimes, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh VietTimes đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động chung của Hội và bày tỏ kỳ vọng VietTimes tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực truyền thông số và nền tảng số trong thời gian tới.

Gửi lời chúc mừng sinh nhật 10 năm thành lập Tạp chí điện tử VietTimes, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh VietTimes đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động chung của Hội và bày tỏ kỳ vọng VietTimes tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực truyền thông số và nền tảng số trong thời gian tới.

la-02453.jpg
Đáng chú ý, tại sự kiện, Ban Tổ chức công bố dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung số của Tạp chí VietTimes: kênh YouTube của Tạp chí đã đạt 1.000.000 người đăng ký (Subscriber). Đây là kết quả của quá trình đổi mới nội dung đa nền tảng, đưa thông tin chính sách, kinh tế, công nghệ đến gần hơn với công chúng. Trong ảnh, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes nhận biểu tượng nút vàng từ ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Công ty Digilife- Đại lý của Google tại Việt Nam.
la-02429.jpg
Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lên sân khấu trao bằng khen cho Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam.
cms.jpg
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, VietTimes ra mắt giao diện và hệ thống CMS mới, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm của độc giả. Trong ảnh, Tổng thư ký tòa soạn Nguyễn Bá Chiêm giới thiệu tính năng mới của hệ thống.
la-02550-1-8908.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, Hội truyền thông số Việt Nam, Cục Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí điện tử VietTimes bấm nút chính thức ra mắt giao diện và hệ thống CMS mới của VietTimes.
la-02568.jpg
Chúc mừng VDCA và VietTimes, ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA, nhấn mạnh trong suốt 15 năm qua, VDCA đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái truyền thông số, đặc biệt ở các hoạt động kết nối, tư vấn, đào tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội. Những chương trình đào tạo, hội thảo và nghiên cứu thực tiễn của Hội đã góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho cộng đồng, giúp thích ứng với tốc độ phát triển nhanh của kỷ nguyên số. Về Tạp chí điện tử VietTimes, ông cũng đánh giá Tạp chí đã trở thành một kênh thông tin uy tín về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong lan tỏa tri thức số tới đông đảo độc giả.
la-02576.jpg
Ông Phạm Ngọc Linh khẳng định trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57, VDCA với vai trò là tổ chức thành viên của VUSTA – sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, phát triển sản phẩm truyền thông số chất lượng cao và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Ông cũng kỳ vọng Hội và VietTimes sẽ mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, vươn tầm quốc tế, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong thời đại bùng nổ thông tin.
la-02646.jpg
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, phóng viên và cộng tác viên đã đặt nền móng và đồng hành cùng sự phát triển của Tạp chí trong suốt một thập kỷ qua. Ông nhấn mạnh, VietTimes ra đời với khát vọng xây dựng một tạp chí điện tử chuyên sâu, tử tế và có trách nhiệm, góp phần lan tỏa tri thức và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của đất nước. Những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ đi trước đã tạo nên bản sắc và vị thế của VietTimes ngày hôm nay.
la-02332.jpg
Ông Nguyễn Bá Kiên cũng gửi lời cảm ơn tới Hội Truyền thông số Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các đối tác, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước đã định hướng, hỗ trợ, chia sẻ tri thức và đồng hành cùng Tạp chí. Ông khẳng định VietTimes sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc, đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự tin yêu và kỳ vọng của độc giả.
la-02706.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, Hội truyền thông số Việt Nam, cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí điện tử VietTimes nâng ly chúc mừng VDCA kỷ niệm 15 năm, Tạp chí VietTimes kỷ niệm 10 năm thành lập.
vip1-4.jpg
Các khách mời cùng nâng ly chúc mừng VDCA và Tạp chí VietTimes.
la-02718.jpg
Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng trò chuyện với TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
la-02752.jpg
Các vị khách mời chúc mừng VDCA và Tạp chí VietTimes
la-02918.jpg
Nguyên Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Đặng Vương Hạnh (giữa) chia vui cùng cán bộ, phóng viên Tạp chí VietTimes.
la-02815.jpg
Ông Nguyễn Bá Kiên cảm ơn các vị khách đến từ Hàn Quốc đã tới dự lễ kỷ niệm của VDCA và VietTimes.

.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hội Truyền thông số Việt Nam #Tạp chí VietTimes #Lễ kỷ niệm

Đừng bỏ lỡ

Truyền thông số

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết tháng 11/2025, Bộ đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế.

Techfest 2025 lan tỏa làn sóng khởi nghiệp toàn dân

Techfest Việt Nam 2025 mở ra không gian sáng tạo và khát vọng bứt phá cùng với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đến và Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số là 3 sự kiện lớn của ngành KH&CN sẽ diễn ra trong tháng 12 này.

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất lượng giúp nâng cao công tác quản lý và chất lượng khám chữa bệnh.

“Bông hoa đẹp” trong đổi mới sáng tạo ngành y

Người bệnh khi đến viện chỉ mong sớm khỏe mạnh, thấu hiểu điều đó, Ths Trịnh Thị Lan Anh luôn trăn trở: Làm sao để quy trình tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn? Làm sao để mỗi phút chờ của người bệnh đều trở nên đáng giá?

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, mạng xã hội đã tràn ngập ảnh, video giả mạo bằng AI mô tả cảnh hỗn loạn, khiến người dân hoang mang. Chuyên gia cảnh báo đây là hình thức tấn công thông tin nguy hiểm cần được nhận diện và chặn đứng kịp thời.