Ấn tượng lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam

Truyền thông số
Thời đại số và nghịch lý mất kết nối thành chủ đề cuộc thi Viết thư UPU
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhìn nhận chúng ta đang sống trong thời đại số, kỷ nguyên kết nối công nghệ, nhưng con người lại ngày càng xa nhau, thậm chí đánh mất nhau ngay cả khi đứng cạnh.
Ông Lê Quốc Minh: VietTimes kiến tạo không gian đối thoại, kết nối tri thức
Trong xã hội thông minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng báo chí phải kết hợp cách tiếp cận truyền thống với sáng tạo và công nghệ mới để truyền thông hiệu quả và thu hút độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Một thập kỷ vững bước cùng hành trình số hóa quốc gia
Mười năm không dài với lịch sử báo chí, nhưng với VietTimes, cơ quan truyền thông chuyên sâu về công nghệ và chuyển đổi số, đó là hành trình khẳng định bản sắc, vai trò kết nối tri thức số và lan tỏa chính sách.
Ông Lê Quốc Minh: Muốn AI phục vụ lợi ích người Việt, phải nghiêm túc đóng góp dữ liệu chuẩn
Phát biểu tại Internet Day 2025, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh nếu muốn AI hiểu đúng tiếng Việt và phục vụ lợi ích người Việt, việc đóng góp dữ liệu chuẩn phải được coi là một quá trình nghiêm túc, không làm méo mó thông tin.
Ba ưu tiên chính sách để khung đạo đức AI trở thành công cụ pháp lý
Theo chuyên gia Đào Trung Thành, từ nay đến 2030, điều quan trọng không phải là có khung đạo đức AI hay chưa, mà là khả năng biến nó thành cơ chế có thể đo lường, kiểm tra và xử phạt. Muốn vậy, phải tinh gọn nguyên tắc và xác lập trách nhiệm rõ ràng.
Chuyên gia chỉ ra "điểm nghẽn truyền thông" khi triển khai Nghị quyết 57
TS Lê Nghiêm chỉ rõ truyền thông chính sách là “điểm nghẽn” lớn nhất khi triển khai Nghị quyết 57. Ông cho rằng nếu không có đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp nghị quyết sẽ khó tạo được chuyển biến trong thực tế.
Vaccine HPV giành giải thưởng 3 triệu USD tại VinFuture 2025
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD vinh danh 4 nhà khoa học Mỹ với công trình vaccine HPV, bước đột phá giúp ngăn ngừa hàng triệu ca ung thư cổ tử cung và nhiều loại ung thư khác.
Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội được đào tạo AI, 5G, Cloud chuẩn quốc tế
Mỗi năm, 300 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được đào tạo theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực AI, 5G, Cloud và năng lượng xanh,... nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực của ngành ICT.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi): Cần bổ sung các nội dung về ứng dụng, sử dụng AI
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung liên quan tới việc ứng dụng, sử dụng AI trong hoạt động báo chí truyền thông.
Techfest Việt Nam 2025 bùng nổ mô hình "Doanh nghiệp một người"
Không chỉ là nơi quy tụ chuyên gia, quỹ đầu tư quốc tế, Techfest Việt Nam 2025 còn lan tỏa mạnh mẽ mô hình "Doanh nghiệp một người" nhằm thúc đẩy tư duy khởi nghiệp cá nhân trong kỷ nguyên số.
Kinh tế số Việt Nam bứt phá: Dự kiến đạt 39 tỷ USD, AI hút hơn 120 triệu USD vốn tư nhân
Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Riêng lĩnh vực AI, hơn 40 startup đã thu hút 123 triệu USD vốn tư nhân, cho thấy sức nóng của công nghệ mới trong hệ sinh thái số.
Techfest 2025 lan tỏa làn sóng khởi nghiệp toàn dân
Techfest Việt Nam 2025 mở ra không gian sáng tạo và khát vọng bứt phá cùng với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đến và Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số là 3 sự kiện lớn của ngành KH&CN sẽ diễn ra trong tháng 12 này.
“Bông hoa đẹp” trong đổi mới sáng tạo ngành y
Người bệnh khi đến viện chỉ mong sớm khỏe mạnh, thấu hiểu điều đó, Ths Trịnh Thị Lan Anh luôn trăn trở: Làm sao để quy trình tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn? Làm sao để mỗi phút chờ của người bệnh đều trở nên đáng giá?
DCC ký kết biên bản hợp tác với VK Media & Trading, mở rộng kết nối nội dung và giao lưu Việt - Hàn
Trung tâm Bản quyền số (DCC) và VK Media & Trading đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác nội dung số, truyền thông và xúc tiến giao lưu giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.
Lừa đảo AI và deepfake tấn công dồn dập, người dân cần nhớ “3 Không - 3 Nhanh”
Các chiêu lừa đảo dùng AI và deepfake đang bùng nổ, một phút sơ ý thành nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu hay bị thao túng cảm xúc. Chuyên gia đề xuất triển khai ngay "khiên số 3 lớp" gồm pháp lý, công nghệ và kỹ năng số để bảo vệ người dân.
Truyền thông kịp thời, giúp hạn chế tối đa nguy cơ khủng hoảng
Nội dung được bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ trong hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2025".
Đề nghị Facebook, YouTube, TikTok công khai thuật toán, gỡ tin giả trong 24 giờ
Góp ý cho Luật Báo chí sửa đổi, đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị siết quản lý nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu Facebook, YouTube, TikTok công khai thuật toán và gỡ tin giả trong 24 giờ...
Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng
Mưa lũ miền Trung chưa dứt, mạng xã hội đã tràn ngập ảnh, video giả mạo bằng AI mô tả cảnh hỗn loạn, khiến người dân hoang mang. Chuyên gia cảnh báo đây là hình thức tấn công thông tin nguy hiểm cần được nhận diện và chặn đứng kịp thời.
Việt Nam đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ Việt Nam hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người.
Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại UAE, mở rộng hiện diện tại Vùng Vịnh
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa khai trương Văn phòng đại diện tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh dấu bước đi quan trọng mở rộng hiện diện quốc tế tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).