Ấn tượng lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam

Người bệnh khi đến viện chỉ mong sớm khỏe mạnh, thấu hiểu điều đó, Ths Trịnh Thị Lan Anh luôn trăn trở: Làm sao để quy trình tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn? Làm sao để mỗi phút chờ của người bệnh đều trở nên đáng giá?