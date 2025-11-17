Ông Phạm Hoàng Sơn làm Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 17/11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn do được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bắc Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ông khẳng định đây là vinh dự, trách nhiệm và trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các vị đại biểu Hội đồng tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

Trên cương vị mới, ông Phạm Hoàng Sơn khẳng định quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hợp tác, tạo đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch tỉnh khẳng định sẽ tập trung ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, mở rộng kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia, hạ tầng hàng không, logistics, hạ tầng công nghiệp. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình tới các khu vực trọng điểm.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, tại tỉnh Thái Nguyên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp.

Trước khi được điều động, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn từng trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều lĩnh vực: Bí thư Huyện ủy Phú Lương; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.