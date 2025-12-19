Tổng bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc công tác Tuyên giáo – Dân vận năm 2025

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Trước giờ khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan Không gian trưng bày Sách, Triển lãm Ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.

Sau hợp nhất, toàn Ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ; song với tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổng bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Trong năm 2025, toàn ngành Tuyên giáo, Dân vận đã tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần cổ vũ lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tiếp tục được đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả so với giai đoạn trước.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố, chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được nhân rộng. Nhiều điển hình tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức thuyết phục xã hội.

Tổng bí thư Tô Lâm tham quan Trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2025. Ảnh: TTXVN.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, quyết liệt, đi vào nền nếp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển về quy mô, chiều sâu và khả năng dự báo, trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Toàn Ngành triển khai công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hệ thống tuyên truyền đã sản xuất hàng nghìn tác phẩm, chương trình truyền hình, phim tài liệu, ấn phẩm và sản phẩm truyền thông số, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn trên các nền tảng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV

Công tác báo chí, xuất bản được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò báo chí cách mạng trong định hướng dư luận, hình thành dòng thông tin chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới được tổ chức liên tục, có trọng tâm, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Công tác khoa giáo có chuyển biến rõ nét, khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Ngành trên các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, thể thao và phát triển con người. Công tác dân vận của Đảng năm 2025 có bước chuyển thực chất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, góp phần hiện thực hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ”, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn, mang tính đột phá của Đảng.

Công tác tôn giáo được triển khai chặt chẽ, phù hợp đặc thù địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có đạo. Công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng; nhiều mô hình “dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội tại các địa bàn trọng điểm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Triển khai đồng bộ việc nghiên cứu, học tập các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đúng định hướng, sáng tạo và hiệu quả. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp được giao năm 2026.

Chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo, nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tại Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng.