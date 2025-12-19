LỜI CẢM ƠN VIETTIMES TRÒN 10 TUỔI

10 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: sự phát triển của VietTimes luôn gắn liền với niềm tin của độc giả, sự đồng hành của đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan lý cùng lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử Viet Times (21/12/2015-21/12/2025) và 15 năm thành lập Hội Truyền thông số Việt Nam, lễ kỷ niệm trang trọng đã diễn ra tối 18/12, tại Hà Nội.

Thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên VietTimes, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đối tác, đồng nghiệp, chuyên gia và quý độc giả lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

10 năm trước, VietTimes ra đời trong bối cảnh báo chí điện tử Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội của kỷ nguyên số. Chúng tôi bắt đầu với nguồn lực còn khiêm tốn, nhưng mang trong mình một khát vọng lớn: xây dựng một tạp chí điện tử chuyên sâu, có bản sắc, có trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của đất nước.

Trước hết, VietTimes xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã đặt nền móng, xây dựng những viên gạch đầu tiên cho Tạp chí. Chính sự dấn thân, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đi trước đã tạo nên nền tảng vững chắc để Viet Times từng bước trưởng thành và khẳng định vị thế như ngày hôm nay.

Chúng tôi đặc biệt trân trọng và cảm ơn Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) – mái nhà chung đã luôn đồng hành, định hướng và ủng hộ Viet Times trong suốt chặng đường phát triển. Sự tin tưởng, hỗ trợ của Hội không chỉ là điểm tựa về tổ chức, mà còn là nguồn động viên tinh thần để VietTimes kiên định theo đuổi con đường báo chỉ chính luận, phân tích chính sách, góp phần kết nối trí thức, công nghệ và thực tiễn phát triển đất nước.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên cám ơn các vị khách mời đã tham dự lễ kỷ niệm.

VietTimes cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác, đồng nghiệp đã luôn tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ Tạp chí. Đặc biệt, chúng tôi trân trọng cảm ơn đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà quản lý, trí thức đã dành tâm huyết cộng tác, phản biện, chia sẻ trí thức cùng VietTimes. Sự đồng hành quý báu ấy đã góp phần quan trọng tạo nên chiều sâu nội dung, uy tín học thuật và giá trị thực tiễn cho Tạp chí trong suốt 10 năm qua.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, đồng nghiệp và các vị khách quý tại Lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm VDCA không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với chúng tôi, mà còn là sự sẻ chia, cùng VietTimes nhìn lại những thời khắc đầu tiên khi Tạp chí ra đời, để thêm trân trọng chặng đường đã qua và vững tin vào chặng đường phía trước.

Ban Biên tập VietTimes xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, người lao động của VietTimes qua các thời kỳ. Chính sự tận tâm, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của các anh chị đã làm nên giá trị cốt lõi của VietTimes hôm nay.

Ông Nguyễn Bá Kiên cảm ơn các vị khách đến từ Hàn Quốc đã tới dự lễ kỷ niệm của VDCA và VietTimes.

10 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: sự phát triển của VietTimes luôn gắn liền với niềm tin của độc giả, sự đồng hành của đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp. VietTimes cam kết sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc báo chí, không ngừng đổi mới nội dung và công nghệ, nỗ lực nhiều hơn dể xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng mà quý độc giả, đối tác đã dành cho Tạp chí.

Một lần nữa xin trân trọng cám ơn và kính chức quý vị sức khỏe, hành phúc và thành công.

Nguyễn Bá Kiên

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes