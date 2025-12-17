Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" về tiếp cận tín dụng, chính sách hỗ trợ KHCN, đổi mới sáng tạo

Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong tiếp cận tín dụng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Hoàn thành mục tiêu tháo gỡ "điểm nghẽn" do quy định pháp luật

Sáng 17/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tổ chức Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đồng lòng, quyết liệt và tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, cũng như của cả nhiệm kỳ; chuẩn bị bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) của Bộ Chính trị trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"; Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; báo cáo về những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Kết luận Phiên họp, Tổng bí thư đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong việc hoàn thành 100% nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2025.

Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết thuộc kế hoạch, chương trình công tác năm 2026.

Tổng bí thư nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo; đề nghị Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện, trình ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo, bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Tư pháp – cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, xác định 2.088 phản ánh, kiến nghị; trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Dự kiến đến hết năm 2025, xử lý được 462/470 phản ánh, kiến nghị cần giải quyết ngay (đạt 98,3%), qua đó hoàn thành mục tiêu tháo gỡ "điểm nghẽn" do quy định pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị còn lại trong năm 2025 và chủ động triển khai phương án xử lý 317 phản ánh, kiến nghị có khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong năm 2026 theo lộ trình đã đề ra.

Tập trung gỡ các "điểm nghẽn" trong tiếp cận tín dụng, chính sách hỗ trợ KHCN, đổi mới sáng tạo

Về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng Bí thư cho biết Ban Chỉ đạo cơ bản đồng ý với đánh giá của Bộ Tài chính về tình hình triển khai cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua còn hạn chế, bất cập, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; một số chính sách hỗ trợ thiếu tính ổn định dài hạn, định mức hỗ trợ thấp; việc tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ còn hạn chế.

Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với đề xuất của Đảng ủy Bộ Tài chính về định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính tri tại Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026 đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững... Làm tốt việc này cũng góp phần quan trọng tạo công ăn, việc làm, sinh kế đối với lực lượng lớn người lao động, hỗ trợ cho an sinh xã hội và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các chính sách bao trùm của Đảng, Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với các kiến nghị, giải pháp tăng cường hiệu quả hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nêu trong Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo đánh giá cao Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp trong rà soát pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn đối với 355 nhiệm vụ mà địa phương kiến nghị, đồng thời xem xét điều chỉnh thẩm quyền liên quan đến 10 nhiệm vụ giữa Trung ương và địa phương. Ông nhấn mạnh yêu cầu theo dõi sát việc thực hiện phân quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tổng bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, có ý nghĩa nền tảng cho các mục tiêu trong những năm tới. Do đó, cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy phát triển đất nước theo đúng định hướng Đại hội đề ra.