Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm Phó Bí thư Thành ủy Huế

Hồ Xuân Mai
Dũng Văn
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh Dũng Văn
Sáng 16/11, tại Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ do Thành ủy Huế tổ chức, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Thành uỷ Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ. Ảnh Dũng Văn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970), quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; ông Toàn có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận.

Trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, ông Toàn từng giữ các chức vụ tại tỉnh Khánh Hòa như: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn còn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XI và XII.

Sau tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

