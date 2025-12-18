Hơn 2,5 triệu biển số xe của 34 địa phương đã được phê duyệt và sẽ chính thức bước vào phiên đấu giá thứ 9 sau một tháng công khai.

Ngày 18/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 9 với hơn 2,5 triệu biển số của 34 địa phương, gồm khoảng 591.000 biển số ô tô và hơn 1,9 triệu biển số xe máy. Giá khởi điểm lần lượt là 40 triệu đồng đối với ô tô và 5 triệu đồng đối với xe máy.

Các biển số này đã được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông theo quy định.

Hơn 2,5 triệu biển số chuẩn bị lên sàn đấu giá phiên thứ 9. Ảnh: P.T.

Hiện các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục triển khai phiên đấu giá thứ 8, bắt đầu từ ngày 20/10, với gần 46.000 biển số đã được đấu giá thành, thu về gần 1.700 tỷ đồng.

Tính riêng trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã mang lại khoảng 5.200 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Nhiều biển số ô tô ngũ quý được người dân trả giá hàng chục tỷ đồng.

Từ khi triển khai đến nay, tổng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe đạt khoảng 9.600 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.