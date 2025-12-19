Nóng: FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp rời sàn

UBCKNN đã quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn FLC. Ngoài ra, loạt công ty có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC cũng bị huỷ tư cách đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) kể từ ngày 18/12.

FLC có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hải Huyền, chức vụ Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) kể từ ngày 18/12. Người đại diện theo pháp luật của công ty hiện là ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của các công ty như sau: Công ty Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes (Mã: FHH); CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (Mã: GAB); CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI); CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (Mã: KLF).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trừ Nông dược HAI đặt trụ sở tại TPHCM và Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC có trụ sở tại Thanh Hóa, còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark (Hà Nội).

Cổ phiếu của các công ty đều giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HOSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Việc UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng nghĩa là doanh nghiệp không còn chịu các nghĩa vụ áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn dự kiến đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tái cơ cấu hệ sinh thái.

Thời điểm đó, ban lãnh đạo FLC cho biết đang làm việc với đơn vị kiểm toán, dự kiến công bố báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2024 trong năm nay và báo cáo năm 2025 vào quý I/2026, trước khi gửi hồ sơ xin khôi phục giao dịch.