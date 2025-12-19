Vì sao Phạm Thái Hà được đề nghị giảm án dù không kháng cáo?

14 bị cáo, gồm cựu lãnh đạo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án sau khi nộp thêm tiền khắc phục.

Ngày 19/12, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định mức hình phạt phù với hành vi phạm tội phạm. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã nộp thêm 47 tỷ đồng, qua đó toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Các bị cáo còn lại cũng xuất trình được các tình tiết mới về gia cảnh, thành tích, bệnh tật, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo cho 14 người kháng cáo và cả 8 người không kháng cáo.

Trong số các bị cáo, ông Phạm Thái Hà – cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội - được Viện kiểm sát đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Ông Hà trước đó đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án 5 năm 6 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên. Viện kiểm sát cho rằng việc đề nghị giảm án cho ông Hà và một số bị cáo khác không kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo là do xuất hiện thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Tại phiên thẩm vấn ngày 18/12, vợ ông Hà có mặt tại tòa, trình bày về truyền thống cách mạng của gia đình và tha thiết xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) không kháng cáo cũng được viện kiểm sát đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Ông Pích bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Bản án cáo buộc ông Pích tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có hành vi nhận 4 tỉ đồng từ lãnh đạo Tập đoàn Thuận An.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An được đề nghị giảm sâu nhất - 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, xuống còn 7 năm 6 tháng đến 8 năm.

Một số người khác đã rút kháng cáo hoặc không kháng cáo cũng được đề nghị giảm án 6-9 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. Ảnh: N.H.

Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Các gói thầu gồm: cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), quốc lộ 14E.

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND một số tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó, Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời, hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định, để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán....

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án, để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, từ đó ông Thái tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.

Việc ông Phạm Thái Hà giới thiệu và tác động và được ông Dương Văn Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) là nguyên nhân dẫn đến việc thông đồng, móc ngoặc của doanh nghiệp này với đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.